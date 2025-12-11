台湾での商談会には山形県内の菓子店やワイナリーなど10社が参加しました。このうち、今回、初めて商談会に臨んだ山形市の老舗菓子店の挑戦にスポットを当てます。



都市部にも古い街並みが残る台湾。歴史を重んじる人が多いとされています。

そんな台湾では、山形県が創業100年以上の企業の数が全国で2番目に多いことも強みになるといいます。

11月、山形市にある創業およそ140年の菓子店「長栄堂」で台湾商談会に向けた打ち合わせが行われていました。





打ち合わせ「お酒なんかも限定酒とか生酒が欲しいとかバイヤーはかなり勉強して知っている方が多い。一番日本のことをよく知っている国」長栄堂の看板商品はエンドウ豆の薄皮を一粒一粒剥いて職人が焚き上げる「富貴（ふうき）豆」です。長栄堂 長谷川浩一郎社長「既存の販売チャンネル以外に特に海外に対してチャレンジという意味で商談会への参加を決めた。山形らしさを訴えながら商談を進めていきたい」商談会前日。社長の長谷川浩一郎さんは日本の菓子が現地でどう販売されているのかを見ようとスーパーを訪れました。視察「ちょっと待ってね、お菓子があればお菓子を見つける…。無いね、お菓子が…みそ汁、お菓子ない。あるのは醤油とか…たまたまお菓子がなさそう…」この店内では日本の菓子は取り扱っていませんでした。視察「その一方で、醤油とかそういった調味料は日本のものが結構多いんだなぁと勉強になる。ただ、まだまだ日本のお菓子も開拓する余地があるんじゃないかなと思う」商談会当日。長栄堂 長谷川浩一郎社長（普段は緊張しない？）「しないんだけど今回はね。社運を背負っていると言うと大げさですけれど。緊張しますね」現地のバイヤーとの商談が始まりました。1社目は旅行会社。長谷川社長「台湾には100年以上続く菓子店はあるんですか？」バイヤー「いえいえ。私たちは長栄堂のような老舗を重視しています。一般のお店には興味ありません」バイヤーからは日本旅行から戻った人向けにネットで日本の菓子を販売したいとの要望がありましたが…。商談終わりバイヤー「…謝謝」（商談成立せず）長栄堂長谷川浩一郎社長「通訳を通して話さなければいけないということもあって時間がかかる。中々真意をつかめないという所も難しいと正直感じた」2社目は、キャンディーやビスケットなどの菓子を取り扱う商社です。バイヤー「見た目がすごくおいしそう。 デザインも上品でいい。台湾ではちょっと珍しい。契約を検討します」長栄堂 長谷川浩一郎社長「かなり具体的な話になった。私なりに現地のスイーツを実食してみて、スパイシーだったり乾物だったりしたが、今回の商談では大福やお餅系に興味を持ってくれて私が想像していないことも起こっている」今回取材した菓子店は5社と商談し、このうちの2社と具体的な進展があったといいます。シャインマスカットを使った大福などが好評だったということです。現地の人に聞くと、台湾の人に好まれる菓子の傾向はフルーツを使った控えめな甘さのものだそうです。また、台湾では”歴史を感じる”ものや”高級”感があるものが重視され人気があるため、菓子を売り込む場合も商品やパッケージのデザインやブランドイメージが重要だといいます。