Ｊリーグの年間表彰「Ｊリーグアウォーズ」が１１日、横浜アリーナで行われた。特別表彰として、セルジオ越後氏、ラモス瑠偉氏、木村和司氏がチェアマン特別賞を受賞した。

壇上に上がった３人のうち、木村氏は車いす姿で花束を受け取った。木村氏が「こんばんは、ありがとう」とあいさつした後、言葉に詰まった場面では、ラモス氏がすぐにフォロー。

ラモス氏「和司、シャイなところがありまして、なかなかしゃべれないんですよ。本当に昔からシャイで、ピッチの中では天才だけど、ピッチから離れるとどうしようもないんですよ（笑い）。

一つだけ、言わせてもらいます。（Ｊリーグ）開幕の時、もちろん勝ちたかったし、とくにマリノスに勝ちたかったけど、負けてしまった。最後、和司からの一言で、私は救われたと思う。『結果やない。ワシら、この舞台で、６万人の前でプレーできた。ワシらは幸せやで』と言ってくれた」

ラモス氏のスピーチに場内から大きな拍手が起こり、木村氏も「覚えてる」と大きくうなずいた。

ラモス氏は「あの時は（ヴェルディが負けて）落ち込んでいたから、本当に良かった。ありがとう」と改めて感謝していた。