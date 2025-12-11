■これまでのあらすじ

保育園で元カレに再会した美優は、彼のことをストーカーのように追いかけてしまった黒歴史に頭を抱えていた。そんななか、彼の奥さんと同じ役員になってしまう。最初こそうまくやっていけそうだったが、次第に避けられている気がして…。



保育園で元カレの妻に嫌がらせを受けていると感じた私は、夫の健太になかなかそのことを言えずにいました。夫に「元気ない」と言われて少しだけ相談したものの、それが元カレの奥さんだとは言えなくて…、この夫に隠し事をするのもツラいのです。

奥さんは、何か知ってるみたいだし、隆史がどんな風に奥さんに説明しているのいか知りたい。連絡は取りたくないけど、このまま保育園生活が変な感じになるのは、子どものためにも良くないし…。「話したいことあるんだけど 少しだけ時間もらえる？」とメッセを送った数日後、偶然隆史にばったり会ってしまい、結局、向かい合って話すことになってしまったのです。すると、隆史は「あー…美優が元カノってこと、俺の奥さんわかってるからかな」「前にスマホ見られて、昔の写真とか…メッセージとかも残っててさ」と、とんでもないことを言うではありませんか！あのメッセが見られていたなんて…もう最悪です…！！！コミカライズ:のばら(ウーマンエキサイト編集部)