海原やすよ ともこ司会の「～人生密着トークバラエティ！～ やすとものいたって真剣です」。今週はゲストにマユリカを迎え、“じゃない方芸人”たちの渾身ロケ企画第2弾「じゃない方BIG3が行く！ 名店のじゃない方グルメ」と、まさかの新入部員と2度目の登山に臨む「おじさん登山部プロジェクト」をテーマにお届けする。

「おじさん登山部プロジェクト」では、お～い！久馬、テンダラー・白川のおじさん登山部員たちが2回目の登山にチャレンジ！ 今回の山は、奈良県と大阪府の県境にある標高445mの「暗峠」。大阪側から登るルートは「酷道」とも呼ばれるハードな急勾配が続くが、奈良側からの道は比較的緩やか。初心者の登山部員にもピッタリのコースだ。さて、登りはじめてまもなく、2人の前に怪しい人影が現れる。その正体は、なぜかお遍路さんの衣装に身を包んだギャロップ・林！

「登山部にずっと入りたくて」と入部を志願する林に、まずは恒例の体力テストを受けてもらうことになり…。体力がないと厳しいが「ありすぎてもアカン」という登山部メンバーの謎の基準を、果たして林はクリアすることができるのか？

海原やすよ ともこ司会「～人生密着トークバラエティ！～やすとものいたって真剣です」（ABCテレビ）は毎週木曜よる11時17分放送。