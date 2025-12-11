【震度6強】ビル屋上の70メートル鉄塔が倒壊の恐れ…北日本など真冬の寒さで激しい吹雪も、週末は都内でみぞれ雪か

最大震度6強を観測した青森・八戸市で、高さ70メートルの鉄塔に損傷が見つかりました。

倒壊の恐れがあり、避難指示が出ています。

こうした中、北日本を中心に厳しい真冬の寒さが到来し、この週末、東京でも雪が降る可能性が出てきています。

11日朝の北海道・旭川市です。

激しく降る雪で、視界が白くかすんでいます。

午後4時には積雪が36cmに達しました。

除雪が追い付いてない雪道。

踏み固められ凸凹としている雪の上を、車が慎重に走行する様子が見られました。

11日朝の青森空港。

激しい吹雪が光に照らされていました。

先日の地震の被災地には、真冬並みの寒気が11日夜から流れ込む見通しです。

青森・八戸市で最大震度6強を観測してから4日目となる11日、市民生活に大きな影響をもたらす被害が新たに分かりました。

NTT青森八戸ビルに設置された鉄塔。

そのうちの1本の鉄柱を見ると、白い塗装の部分にずれが生じています。

高さ70メートルの鉄塔は4本の鉄柱により構成されていますが、NTT東日本によると地上から約50メートル、黒くなっている箇所が破損部分だということです。

また、柱を支えるボルトの接続部分にも損傷が見つかりました。

再び地震が発生すれば倒壊する恐れも。

周辺には学校や幼稚園、病院、住宅街があり、近くを走る国道45号線は一部で通行止めとなっています。

鉄塔周辺の病院の入り口には「本日休診」の貼り紙が見られました。

学校などが臨時休校となった他、付近の48世帯に避難指示が出されています。

「ちょっと怖いですよね。どういうふうに倒れるのか。建物の上に建ってるので倒れ方もいろんなパターンあるのかなと思うと、ちょっと不安ですね」という声が聞かれました。

むつ市内でも被害が相次いでいます。

むつ市の複合施設では、地割れが発生している影響で、20cmほど沈んでいる部分があります。

また、岩手・一戸町の世界遺産でも被害が。

世界文化遺産に登録されている御所野遺跡で、縄文時代の集落を復元した柱の1本が根元から折れたということです。

一方、11日夜から北海道や青森県には真冬並みの寒気が流れ込みます。

警報級の大雪や暴風となる恐れがあり、12日夕方までの予想降雪量は東北北部の山沿いで70cm。

平地で30cmなどとなっていて注意が必要です。

12日の東京都心は、予想最高気温が10度と真冬のような寒さとなりそうです。

この週末も真冬の寒さとなる見通しで、雪が降る可能性があります。

最低気温が1度予想の13日の夜ごろから、東京の山沿いで降る雨が雪に変わります。

そこから、朝にかけて再び雪となり、都内でもみぞれとなる恐れがあります。

14日の予想最低気温は3度。

路面の凍結による交通への影響などに注意が必要で、最新の情報を確認するようにしてください。