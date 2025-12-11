12月10日、日本各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第13節とB2第12節が開催され、Bリーグでプレーする日本代表選手たちがコートで活躍を見せた。

3名が所属する千葉ジェッツでは、渡邊雄太が3ポイント8本中4本を成功させ17得点12リバウンドのダブルダブル、富樫勇樹は10得点8アシストと司令塔の働きを見せた。原修太も9得点4リバウンドとそれぞれが躍動し勝利に貢献した。

経験豊富なポイントガード陣は、名古屋ダイヤモンドドルフィンズの齋藤拓実が13得点8アシスト2スティールと攻守で存在感を示し、横浜ビー・コルセアーズの安藤誓哉も長距離砲5本を沈め25得点と好調を見せたが、チームは敗戦を喫している。

富永啓生は3ポイントこそ8本中2本と振るわなかったものの、チームハイの17得点を挙げてレバンガ北海道として最多の10連勝に導いている。シーホース三河では西田優大が13得点3リバウンド3アシスト2スティールと安定した活躍を見せている。

代表帰りの前節でも2試合で50得点を挙げていたサンロッカーズ渋谷のジョシュ・ホーキンソンは、今節でも27得点7リバウンド4アシストと奮闘するものの一歩及ばずチームは2点差で敗れた。

10日の日本代表選手スタッツ一覧は以下の通り。

◆▼12月10日の日本代表選手スタッツ

※ポジション表記は日本代表のもの

●安藤誓哉（PG／横浜BC／vsA東京）



31分25得点4リバウンド2アシスト1スティール

●富樫勇樹（PG／千葉J／vs川崎）



26分10得点1リバウンド8アシスト

●齋藤拓実（PG／名古屋D／vs琉球）



26分13得点2リバウンド8アシスト2スティール

●原修太（SG／千葉J／vs川崎）



26分9得点4リバウンド1アシスト

●西田優大（SG／三河／vs佐賀）



23分13得点3リバウンド3アシスト2スティール

●富永啓生（SG／北海道／vsA千葉）



25分17得点2リバウンド1スティール

●渡邊雄太（SF／千葉J／vs川崎）



29分17得点12リバウンド2アシスト1ブロック

●馬場雄大（SF／長崎／vs広島）



19分3得点3リバウンド3アシスト2スティール

●吉井裕鷹（SF／三遠／コンディション不良のため欠場）

●渡邉飛勇（PF／信州／vs福井）



6分1得点2リバウンド

●ジョシュ・ホーキンソン（C・PF／SR渋谷／vs群馬）



33分27得点7リバウンド4アシスト

●川真田紘也（C／長崎／vs広島）



6分6得点2リバウンド

