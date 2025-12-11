2026年1月16日より公開されるダーポン主演・監督の中国映画『長安のライチ』のポスタービジュアルと場面写真が公開された。

本作は、楊貴妃の誕生日を祝うために「数千キロ離れた産地から新鮮なライチを長安まで届けよ」という無理難題を命じられた下級官吏の奔走を描く歴史エンターテインメント。ワン・イーボー主演作『熱烈』の監督であり、『無名』への出演でも知られるダーポンが主演・監督を務め、『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』『鯨が消えた入り江』のテレンス・ラウ、『インファナル・アフェア』のアンディ・ラウが共演する。

唐の都・長安。下級官吏として働く李善徳にある日、「楊貴妃の誕生日を祝うため、遥か南方・嶺南の新鮮なライチを長安へ届けよ」という皇帝から運命を左右する命令が下る。ライチはとても傷みやすく、嶺南から数千キロ離れた長安へ無傷で届けることはほぼ不可能。成功すれば出世の道、しかし失敗すれば命の危険が……。同僚の策略により、無理難題な“ライチ使”に任命されてしまった李善徳は嶺南へ向かい、ライチ農園の長の娘、計画に投資する商人、奴隷として虐げられていた青年をはじめ、思いも寄らぬ仲間たちと手を組むことに。刻一刻と迫る納期、腐りやすい果実、そして宮廷に渦巻く官僚達の泥沼の権力闘争。数々の逆境のなか、歴史を揺るがす前代未聞の“ライチ運送計画”が今、幕を開ける。

公開されたポスターには、ダーポン演じる主人公・李善徳を筆頭に、個性豊かな登場人物たちが、力強く駆け抜ける姿が描かれている。奴隷として虐げられていたが、李善徳の仲間となり固い友情を築いていく青年を演じるテレンス・ラウ、ライチ農園を守る娘を演じるジュアン・ダーフェイなど、道中で出会う仲間たちの表情が活き活きと写し出されている。

あわせて公開された場面写真では、主人公・李善徳が命懸けの“ライチ運送計画”に挑む姿をはじめ、道中で出会う仲間たちとの絆や、過酷な旅路の様子が鮮明に切り取られている。テレンス・ラウ演じる青年が李善徳と心を通わせていく様子や、中国の国民的女優として人気を誇るヤン・ミーが演じる妻の手を取り、決意を固める李善徳の姿を写したカット、さらにバイクー演じる“ライチ運送計画”に投資する商人とともに計画を練る場面、ジュアン・ダーフェイ演じるライチ農園の娘と酒を交わすひと幕など、過酷な旅の中で芽生えていく絆や希望が静かに写し出されている。一方で、アンディ・ラウ演じる楊国忠の荘厳で圧倒的な存在感を捉えたカットも収められ、唐の都・長安に渦巻く思惑が物語に鋭い緊張感を与えている。

また、本作のオンラインムビチケ前売券が12月26日に発売されることが決定。前売券の購入者限定特典として「オリジナルスマホ壁紙」が予定されている。

（文＝リアルサウンド映画部）