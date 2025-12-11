¥é¥¯¥¹¥ë¤¬£Í£Â£ÏÈ¯É½¡¢£Ô£Ï£Â²Á³Ê¤Ï£±³ô£±£·£±£°±ß
¡¡¥é¥¯¥¹¥ë<4384.T>¤Ï£±£±Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢£Í£Â£Ï¡Ê·Ð±Ä¿Ø¤¬»²²Ã¤¹¤ëÇã¼ý¡Ë¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥°¥ëー¥×¡ãGS¡ä¤ÈÁÈ¤ß¡¢³ô¼°¼èÆÀ¤òÌÜÅª¤ËÀßÎ©¤·¤¿£Ò£±¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤¬£Ô£Ï£Â¡Ê³ô¼°¸ø³«Çã¤¤ÉÕ¤±¡Ë¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇãÉÕ²Á³Ê¤Ï£±³ô£±£·£±£°±ß¤Ç¡¢Èó¸ø³«²½¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¡£
¡¡ÇãÉÕÍ½Äê¿ô¤Î²¼¸Â¤Ï£³£¹£¶£¹Ëü£¹£±£°£°³ô¤Ç¡¢¾å¸Â¤ÏÀßÄê¤·¤Ê¤¤¡£ÇãÉÕ´ü´Ö¤Ï£±£²Æü¤«¤é£²£°£²£¶Ç¯£²·î£´Æü¤Þ¤Ç¡££Ô£Ï£Â¤¬À®Î©¤·¤¿¾ì¹ç¡¢½êÄê¤Î¼êÂ³¤¤ò·Ð¤Æ¡¢¾å¾ìÇÑ»ß¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¡£¥é¥¯¥¹¥ë¤Ï£Ô£Ï£Â¤Ë»¿Æ±¤Î°Õ¸«¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ï£±£±ÆüÉÕ¤Ç¥é¥¯¥¹¥ë¤ò´ÆÍýÌÃÊÁ¡Ê³ÎÇ§Ãæ¡Ë¤Ë»ØÄê¤·¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
