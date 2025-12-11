東証投資部門別売買動向：１２月第１週、外国人・現物は３４億円と３週ぶり買い越し 東証投資部門別売買動向：１２月第１週、外国人・現物は３４億円と３週ぶり買い越し

東京証券取引所が１１日に発表した１２月第１週（１２月１～５日）の投資部門別売買動向は、現物の海外投資家が３４億５９２１万円と３週ぶりの買い越しとなった。前週は１１６２億６７３０万円の売り越しだった。先物ベース（日経２２５とＴＯＰＩＸの先物・ｍｉｎｉ合計）では海外投資家は１９９５億円の買い越し。現物・先物の合計では２０２９億円と４週連続で買い越した。前週は１５２６億円の買い越しだった。



現物での個人投資家は２０７６億９０６７万円と２週ぶりの買い越し。信託銀行は２０８４億９３７８万円と２週ぶりに売り越した。事業法人は２０３８億１９８万円と１０週連続で買い越した。この週の日経平均株価は終値ベースで２３７円（０．５％）上昇している。



出所：MINKABU PRESS