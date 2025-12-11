岡山市に本社を置く「源吉兆庵」が手がけるカジュアルスイーツブランドの2号店が、岡山市南区にオープンしました。

【写真を見る】「源吉兆庵」のカジュアルスイーツブランド “J. sweets Harmony” 2号店オープン 自社開発・製造の約150種類【岡山】

9月にオープンした妹尾店に続き、2店舗目となる「J. sweets Harmony 天満屋ハピータウン岡南店」です。店内には、和菓子や洋菓子など、すべて自社で開発・製造しているという約150種類のスイーツが並んでいます。

この店では、商品のパッケージをシンプルにすることで価格を抑え、多くの人に菓子を手に取ってもらうこともねらいだといいます。

（Jスイーツハーモニー マーケティング部 村木沙希ゼネラルマネージャー）

「日々のなかでここのお菓子を食べることで和やかになっていただいたり、心がほっとするような時間を作っていただけたらなと思っております」

源吉兆庵は、今後も店舗を拡大していき、来年度は関東にも出店する予定だということです。