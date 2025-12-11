大谷翔平、値千金の1回裏「先頭ヒット」！ホームランは？【クイズ】

9月1日のDバックス戦に1番・指名打者で先発出場した大谷は、1回裏の第1打席、ライトへのヒットで試合開始早々に好機を作った。さて、この試合で大谷のホームランは出ただろうか？プレイバックで振り返ってみよう。

【写真】大谷翔平が“ランク外”？ ド軍公式のまさかのスルーに「1試合3発＆10奪三振がランク外とかw」「基準おかしい」とファンツッコミ

大谷翔平、値千金の1回裏「先頭ヒット」！チャンス生み出し…チームも先制！【プレイバック】

※以下、2025年9月1日に公開した記事を再編集した内容です。

ドジャースの大谷翔平は、9月1日のDバックス戦に1番・指名打者で先発出場した。

試合開始早々、大谷のバットから快音が響いた。1回裏の第1打席、ライトへのヒットで大谷が好機を作ると、続く2番 ムーキー・ベッツもヒットを放ち、ドジャースにノーアウト1、2塁と絶好の先制チャンスが到来する。

この機会を逃すまいと、3番 フレディ・フリーマンが初球打ちでセンターへのタイムリーツーベースヒット！大谷が先制のホームを踏んだ。さらに、4番 アンディ・パヘスのショートゴロの間に3塁ランナーが生還し、1点を追加した。

その後、大谷は2回裏の第2打席は空振り三振、4回裏の第3打席はライトライナー、7回裏の第4打席はレフトフライに倒れた。

この試合、4打数1安打だった大谷。ホームランこそ出なかったが、初回から攻撃の流れを生み出し、チームの勝利に貢献した。