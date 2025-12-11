21ゴールで鹿島のJ１制覇に貢献！ 得点王レオ・セアラが喜び「チームメイトと切磋琢磨したことで、もたらされたタイトル」
Jリーグの年間表彰式「2025Jリーグアウォーズ」が12月11日に開催された。
各賞が発表されるなか、J１得点王は鹿島のレオ・セアラが受賞した。
L・セアラは今季に鹿島に加入。34試合に出場して21ゴールをマーク。貴重な得点源として鹿島の９年ぶり９度目のJ１制覇に大きく貢献した。
30歳のブラジル人ストライカーは神様、家族、チームメイトやクラブに関わる人たちへの感謝を示し、「この賞を取るために、チームとしてタイトルを取るために、日々努力をし、チームメイトと切磋琢磨したことによって、もたらされたタイトルだと思っています」と語った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
