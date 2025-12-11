「最高の例」２年目で“覚醒”！プレミアで躍動する日本代表MFを現地識者が称賛！「今季は見事にチームに馴染んだ」「エゴや傲慢さがない」
プレミアリーグでの２年目は、昨季と大きく違っている。
2024年夏にラツィオを退団した鎌田大地は、フランクフルト時代の恩師オリバー・グラスナーが率いるクリスタル・パレスに加入した。１年目のプレミアリーグは35試合に出場。ただ、先発は15試合にとどまり、得点やアシストを記録することがないままシーズンを終えた。
しかし、２年目の今季はケガで開幕から２試合を欠場したものの、以降は13試合連続でスタメンに名を連ねている。自身の今季リーグ初戦でアシストも記録。チームの中心となっている。
現行契約は今季いっぱい。同じタイミングで契約満了となる指揮官の去就にあわせて、鎌田とパレスが契約を延長するか注目されていた。だが今季の活躍を受け、グラスナーの今後にかかわらず、クラブは鎌田との関係続行を希望との声が届いた。
マンチェスター・ユナイテッドやブラックバーンでチーフスカウトを務めたミック・ブラウンは、『Football Insider』で「カマダはパレスにとって重要な選手になった」と話している。
「特にスロースタートを経て今季は見事にチームに馴染んだ。昨季、FAカップで優勝したチームにおいて鍵となっていたのは明らかだ。私が考えるパレスの最高のことの例のひとつが彼だ。チームのためにハードワークし、自分の役割をこなして、エゴや傲慢さがない」
「聞くところによると、経営陣やコーチングスタッフも彼を非常に高く評価しているという。そういう関係は常にポジティブだ。パレスは彼がチームにもたらしたものを認め、彼をとどめるつもりだ。それだけ見事だったからね」
ブラウンは「シーズンが終わるまでに彼と契約を延長し、憶測を止めたいだろう。合意できるかどうか、彼ら次第だ」と続けた。
「（夏も退団に迫ったマーク・）ゲイにあったことのすべてを考えると、より多くのトップチームの選手をフリーで失うことを望んでいないだろう。問題となり得るからね」
「キープレーヤーを失うなら、パレスは資金をつくって代役を獲得する必要がある。あるいは、個の場合なら、彼らをとどめるために最善を尽くす必要があるんだ」
４位と好調のチームを支える鎌田は、今後もパレスでプレーするのか。進展が注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
