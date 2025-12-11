今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、レビューを続けて10年超えの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」連載です。本日は、第54回（2025年12月11日放送）の「ばけばけ」レビューです。（ライター 木俣 冬）

「結婚は失敗でした」

今日も外国ドラマかと思ったけれど、最初は朝ドラだった。

トキ（高石あかり、「高」の表記は、正確には「はしごだか」）が川を見ながらたそがれていると、サワ（円井わん）がお茶わんを持ってくる。

「あっつーっ」「落ち着くだわねー」

熱いお茶を入れてくれたんだなと思ったが、どうやら「お茶」ではなく「白湯（さゆ）」と言っている。

貧しさを感じる瞬間である。

熱い白湯くらいで落ち着くはずもないとサワはトキの動揺を見抜いている。

「まだそわそわしちゃうしちょる」

そこへ司之介（岡部たかし）が現れて、サワまで巻き込み、「がんばれがんばれお嬢様 がんばれがんばれヘブン先生」と川に向かって応援をはじめる。

ヘブン（トミー・バストウ）とリヨ（北香那）が結婚してトキが女中になれば、給金が70円になり、いくらかサワにも渡せると適当なことを言う司之介。それよりいくらかウメ（野上まる）に渡してあげてほしい。トキよりウメのほうが働いていると思うのだ。という疑問はさておき。主題歌がはじまって終わると、本格的外国ドラマが再びはじまる。

「結婚は失敗でした」

ヘブンが黒人女性マーサ（ミーシャ・ブルックス）と結婚したことが職場で問題になり、クビになってしまう。

マーサはそれがわかっていたのでヤケになる。

雷雨のなか、ヘブンがやけ酒をあおっていると、マーサが大家にカミソリで切りつけ捕まったと知る。

牢屋に入れられたマーサは「私になんか関わらなければよかったのよ」とヘブンを突き放す。

それでもヘブンは「アイラブユー」と寄り添おうとするが……。

