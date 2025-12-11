ベストヤングプレーヤー賞を受賞した佐藤。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

　Jリーグの年間表彰式「2025Jリーグアウォーズ」が12月11日に開催された。

　各賞が発表されるなか、ベストヤングプレーヤー賞を受賞したのは、ファジアーノ岡山の19歳MF、佐藤龍之介だ。
 
　今季にFC東京からJ１初参戦の岡山にレンタルで加入。28試合・６得点を記録し、チームのJ１残留に尽力した。

　森保一監督が率いるＡ代表にも名を連ねる俊英は、今回の受賞について、以下のようにコメントした。

「このベストヤングプレーヤー賞を受賞できて、大変嬉しく思います。

　１年前、覚悟と勇気を持って岡山に来る決断をしたこと、本当に今振り返ると良かったと思っています。これからも高い目標を持ち、貪欲に努力し続けられるサッカー選手でありたいと思います。ありがとうございます」

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

