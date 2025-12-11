岡山の19歳俊英、佐藤龍之介がベストヤングプレーヤー賞に輝く「貪欲に努力し続けられるサッカー選手でありたい」
Jリーグの年間表彰式「2025Jリーグアウォーズ」が12月11日に開催された。
各賞が発表されるなか、ベストヤングプレーヤー賞を受賞したのは、ファジアーノ岡山の19歳MF、佐藤龍之介だ。
今季にFC東京からJ１初参戦の岡山にレンタルで加入。28試合・６得点を記録し、チームのJ１残留に尽力した。
森保一監督が率いるＡ代表にも名を連ねる俊英は、今回の受賞について、以下のようにコメントした。
「このベストヤングプレーヤー賞を受賞できて、大変嬉しく思います。
１年前、覚悟と勇気を持って岡山に来る決断をしたこと、本当に今振り返ると良かったと思っています。これからも高い目標を持ち、貪欲に努力し続けられるサッカー選手でありたいと思います。ありがとうございます」
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
