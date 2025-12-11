ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留にクリスマス限定のアフタヌーンティが登場！高層階の絶景を眺めながら楽しむ贅沢な体験
ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留の24階バー・ラウンジ「THE BAR」およびオールデイダイニング「ハーモニー」にて、クリスマス限定のアフタヌーンティ AFTERNOON TEA with “SIROCCO”「Noël(ノエル)」を販売している。
【写真】AFTERNOON TEA with “SIROCCO”「Noël(ノエル)」(写真は2名分)のメニューをチェック
本記事では、アフタヌーンティの内容やこだわりと、クリスマスムードの館内の様子などを紹介する。
■AFTERNOON TEA with “SIROCCO”「Noël(ノエル)」の概要
期間：2025年11月1日〜2025年12月31日(水)
店舗：24F(バー・ラウンジ「THE BAR」およびオールデイダイニング「ハーモニー」)
時間：「THE BAR」13時〜15時、「ハーモニー」13時30分〜14時30分 ※120分制
料金：カフェフリー 1人7500円/SIROCCOティーフリー 1人様9000円
※オンライン予約で「SIROCCOティーフリー」は1人6000円
※2025年12月20日(土)〜 25日(木)の「SIROCCOティーフリー」のオンライン予約価格は1人8000円
※平日/1日15食限定、土・日・祝日/1日30食限定
■AFTERNOON TEA with “SIROCCO”「Noël(ノエル)」のメニュー
■WELCOME TEA
スイスの高級紅茶コーヒーハーブティーブランド「SIROCCO TEA」の紅茶をウェッジウッドの白い「フェスティビティ」シリーズの茶器で楽しめる。おすすめのウェルカムティーはクリスマス期間限定のSIROCCO TEA「WHITE CHRISTMAS」。高品質の白茶をベースにドライフルーツのアップル、カルダモン、シナモン、バニラといったスパイスをブレンドした至極のマリアージュで、白茶が持つ自然な甘みと風味が味わえるスペシャルティー。なかなか手に入らない希少なものなのでぜひ体験してみてほしい。
[SHEAD]SAVORY[/SHEAD]
冬野菜のサルピコン
スペイン料理で、野菜やシーフードなどを細かく切ってビネガー＆オイルで和えたもの。エビ、タコ、ホタテ、赤玉ねぎ、カブ、水菜が使用されている。エビやタコのぷりぷり感とホタテのまろやかさ、野菜のシャキシャキ感でいろいろな食感が楽しめる一品。
ミンスミートと紅茶鴨のタルト
ミンスミートパイは英国で伝統的なクリスマスのお菓子。洋酒に漬け込んだドライフルーツやスパイスがたっぷり入った小さなパイで、昔は肉が具材だったためにミンスミート(ひき肉)と呼ばれていたそう。そんなミンスミートをタルト仕立てにアレンジして紅茶鴨を添えた一品。
チキンテリーヌ クリスマスカラー仕立て
チキンテリーヌとベーコンのゼリー寄せ。ターメリックマヨネーズのアクセントとブロッコリーの緑、トマトの赤がクリスマスを連想させてくれる一品。
オニオングラタンキッシュ
炒めたオニオンとモッツアレラチーズを使ったグラタン仕立てのキッシュ。サクサクのパイ生地とアツアツの具材が心も体も温めてくれるはず。
サラミとトマトのフォカッチャサンド
表面にオリーブオイルとフルールドセル(「塩の花」を意味するフランスの高級な天然海塩)、細かく砕いたローズマリーを振りかけたフォカッチャ。サラミとトマト、フリルレタスとマヨネーズソースが挟まれていて、トップのオリーブのスライスが特徴的な一品。
[SHEAD]SWEETS[/SHEAD]
Noëlパフェ
雪の結晶を模ったホワイトチョコレートも含めて全9種類の味が楽しめるノエルパフェ。ストロベリーやベリーソースの深紅の色合いと、ピスタチオカスタードクリームの緑でクリスマスカラーをイメージ。パフェの中央にはローストしたアーモンドに砂糖を加えてキャラメリゼしたプラリネアーモンドで食感を楽しめる。パフェの下の層にはレモンゼリーが入っており、上から順に食べ進めるとさっぱりとした後味で食べ終えることができる。甘いピスタチオカスタードクリームにも負けない甘いいちごやパリパリのホワイトチョコレート、サクサクのパイやふわふわの生クリームなど最後まで飽きることなくさまざまな食感を楽しむことができる。
ストロベリーガナッシュタルト
ストロベリーチョコレートに生クリームを加えて煉り合せたガナッシュをタルトカップに敷き詰めた一品。トップには生のフランボワーズが飾られており、チョコレートの甘さとフランボワーズの甘酸っぱさが相性抜群。
フランボワーズムース
しっとりとしたフランボワーズムースの中にはフランボワーズジャムが。雪の結晶を模ったホワイトチョコレートが飾られ、鮮やかな紅色とのコントラストが美しい一品。ツリーのオーナメントのような見ているだけでワクワクするスイーツ。
ホワイトチョコレートマカロン
バニラ風味のマカロン生地にホワイトチョコレートムースを重ねた一品。チョコレートでできたジンジャーブレッドマンがクリスマスの世界に誘ってくれる。マカロン生地のサクサク感とクリームのふわふわ感が口の中で混ざり、思わず笑みが溢れてしまうはず。
フランボワーズパートドフリュイ
フランボワーズのピューレを煮詰めて固めたゼリー菓子。紅茶との相性抜群なので、ぜひお茶請けとしても楽しんでみてほしい。
[SHEAD]DRINK[/SHEAD]
カフェフリー
コーヒーや紅茶などお好みのものを好きなだけ楽しめる。
※「SIROCCOティーフリー」を選ぶと、SIROCCOの紅茶、緑茶、ハーブティー、フルーツティーのセレクションを好きなだけ楽しむことができる。
■館内の様子
館内でもクリスマスを感じられる装飾が。毎年スタッフの意見を取り入れながら企画しているそうで、ピンクのリボンがかわいいリースや、ツリーの下のほうで見守っているトナカイなど細部まで工夫されている。
24階バー・ラウンジ「THE BAR」およびオールデイダイニング「ハーモニー」では、クリスマスシーズン以外でも夜になると汐留の高層階という立地を活かした最高の夜景を眺めることができる。今の時期はアフタヌーンティを15時頃に予約すれば、食べ終わる頃には夜景を楽しむことができる。
クリスマスを感じながらまったりと一年の疲れを癒やすことができるような贅沢なアフタヌーンティ AFTERNOON TEA with “SIROCCO”「Noël(ノエル)」。ボリュームも多く満足感たっぷりの食事やスイーツをぜひ体験してみてほしい。
文＝小林七緒
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】AFTERNOON TEA with “SIROCCO”「Noël(ノエル)」(写真は2名分)のメニューをチェック
本記事では、アフタヌーンティの内容やこだわりと、クリスマスムードの館内の様子などを紹介する。
期間：2025年11月1日〜2025年12月31日(水)
店舗：24F(バー・ラウンジ「THE BAR」およびオールデイダイニング「ハーモニー」)
時間：「THE BAR」13時〜15時、「ハーモニー」13時30分〜14時30分 ※120分制
料金：カフェフリー 1人7500円/SIROCCOティーフリー 1人様9000円
※オンライン予約で「SIROCCOティーフリー」は1人6000円
※2025年12月20日(土)〜 25日(木)の「SIROCCOティーフリー」のオンライン予約価格は1人8000円
※平日/1日15食限定、土・日・祝日/1日30食限定
■AFTERNOON TEA with “SIROCCO”「Noël(ノエル)」のメニュー
■WELCOME TEA
スイスの高級紅茶コーヒーハーブティーブランド「SIROCCO TEA」の紅茶をウェッジウッドの白い「フェスティビティ」シリーズの茶器で楽しめる。おすすめのウェルカムティーはクリスマス期間限定のSIROCCO TEA「WHITE CHRISTMAS」。高品質の白茶をベースにドライフルーツのアップル、カルダモン、シナモン、バニラといったスパイスをブレンドした至極のマリアージュで、白茶が持つ自然な甘みと風味が味わえるスペシャルティー。なかなか手に入らない希少なものなのでぜひ体験してみてほしい。
[SHEAD]SAVORY[/SHEAD]
冬野菜のサルピコン
スペイン料理で、野菜やシーフードなどを細かく切ってビネガー＆オイルで和えたもの。エビ、タコ、ホタテ、赤玉ねぎ、カブ、水菜が使用されている。エビやタコのぷりぷり感とホタテのまろやかさ、野菜のシャキシャキ感でいろいろな食感が楽しめる一品。
ミンスミートと紅茶鴨のタルト
ミンスミートパイは英国で伝統的なクリスマスのお菓子。洋酒に漬け込んだドライフルーツやスパイスがたっぷり入った小さなパイで、昔は肉が具材だったためにミンスミート(ひき肉)と呼ばれていたそう。そんなミンスミートをタルト仕立てにアレンジして紅茶鴨を添えた一品。
チキンテリーヌ クリスマスカラー仕立て
チキンテリーヌとベーコンのゼリー寄せ。ターメリックマヨネーズのアクセントとブロッコリーの緑、トマトの赤がクリスマスを連想させてくれる一品。
オニオングラタンキッシュ
炒めたオニオンとモッツアレラチーズを使ったグラタン仕立てのキッシュ。サクサクのパイ生地とアツアツの具材が心も体も温めてくれるはず。
サラミとトマトのフォカッチャサンド
表面にオリーブオイルとフルールドセル(「塩の花」を意味するフランスの高級な天然海塩)、細かく砕いたローズマリーを振りかけたフォカッチャ。サラミとトマト、フリルレタスとマヨネーズソースが挟まれていて、トップのオリーブのスライスが特徴的な一品。
[SHEAD]SWEETS[/SHEAD]
Noëlパフェ
雪の結晶を模ったホワイトチョコレートも含めて全9種類の味が楽しめるノエルパフェ。ストロベリーやベリーソースの深紅の色合いと、ピスタチオカスタードクリームの緑でクリスマスカラーをイメージ。パフェの中央にはローストしたアーモンドに砂糖を加えてキャラメリゼしたプラリネアーモンドで食感を楽しめる。パフェの下の層にはレモンゼリーが入っており、上から順に食べ進めるとさっぱりとした後味で食べ終えることができる。甘いピスタチオカスタードクリームにも負けない甘いいちごやパリパリのホワイトチョコレート、サクサクのパイやふわふわの生クリームなど最後まで飽きることなくさまざまな食感を楽しむことができる。
ストロベリーガナッシュタルト
ストロベリーチョコレートに生クリームを加えて煉り合せたガナッシュをタルトカップに敷き詰めた一品。トップには生のフランボワーズが飾られており、チョコレートの甘さとフランボワーズの甘酸っぱさが相性抜群。
フランボワーズムース
しっとりとしたフランボワーズムースの中にはフランボワーズジャムが。雪の結晶を模ったホワイトチョコレートが飾られ、鮮やかな紅色とのコントラストが美しい一品。ツリーのオーナメントのような見ているだけでワクワクするスイーツ。
ホワイトチョコレートマカロン
バニラ風味のマカロン生地にホワイトチョコレートムースを重ねた一品。チョコレートでできたジンジャーブレッドマンがクリスマスの世界に誘ってくれる。マカロン生地のサクサク感とクリームのふわふわ感が口の中で混ざり、思わず笑みが溢れてしまうはず。
フランボワーズパートドフリュイ
フランボワーズのピューレを煮詰めて固めたゼリー菓子。紅茶との相性抜群なので、ぜひお茶請けとしても楽しんでみてほしい。
[SHEAD]DRINK[/SHEAD]
カフェフリー
コーヒーや紅茶などお好みのものを好きなだけ楽しめる。
※「SIROCCOティーフリー」を選ぶと、SIROCCOの紅茶、緑茶、ハーブティー、フルーツティーのセレクションを好きなだけ楽しむことができる。
■館内の様子
館内でもクリスマスを感じられる装飾が。毎年スタッフの意見を取り入れながら企画しているそうで、ピンクのリボンがかわいいリースや、ツリーの下のほうで見守っているトナカイなど細部まで工夫されている。
24階バー・ラウンジ「THE BAR」およびオールデイダイニング「ハーモニー」では、クリスマスシーズン以外でも夜になると汐留の高層階という立地を活かした最高の夜景を眺めることができる。今の時期はアフタヌーンティを15時頃に予約すれば、食べ終わる頃には夜景を楽しむことができる。
クリスマスを感じながらまったりと一年の疲れを癒やすことができるような贅沢なアフタヌーンティ AFTERNOON TEA with “SIROCCO”「Noël(ノエル)」。ボリュームも多く満足感たっぷりの食事やスイーツをぜひ体験してみてほしい。
文＝小林七緒
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。