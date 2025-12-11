「日経225ミニ」手口情報（11日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限8万1356枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月11日の日経225ミニ期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の8万1356枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 81356( 81356)
ソシエテジェネラル証券 64512( 64512)
バークレイズ証券 18506( 18506)
SBI証券 41595( 17287)
松井証券 10972( 10972)
楽天証券 19383( 9849)
日産証券 7934( 7934)
サスケハナ・ホンコン 5878( 5878)
三菱UFJeスマート 4920( 2700)
マネックス証券 2275( 2275)
ゴールドマン証券 1295( 1295)
フィリップ証券 638( 638)
野村証券 598( 598)
JPモルガン証券 543( 543)
インタラクティブ証券 457( 457)
ビーオブエー証券 389( 389)
モルガンMUFG証券 735( 315)
大和証券 250( 250)
広田証券 193( 193)
BNPパリバ証券 147( 147)
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 5176( 5176)
ソシエテジェネラル証券 2417( 2417)
SBI証券 1986( 1204)
楽天証券 842( 388)
三菱UFJeスマート 406( 364)
日産証券 229( 229)
マネックス証券 213( 213)
松井証券 211( 211)
フィリップ証券 158( 158)
JPモルガン証券 112( 112)
バークレイズ証券 58( 58)
インタラクティブ証券 23( 23)
ドイツ証券 3( 3)
ゴールドマン証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 312( 312)
ソシエテジェネラル証券 243( 243)
フィリップ証券 133( 133)
楽天証券 109( 83)
SBI証券 99( 75)
日産証券 35( 35)
三菱UFJeスマート 22( 18)
マネックス証券 8( 8)
松井証券 5( 5)
JPモルガン証券 3( 3)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース