「日経225ミニ」手口情報（11日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限4万927枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月11日の日経225ミニ期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の4万927枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 40927( 40927)
ソシエテジェネラル証券 30590( 30590)
SBI証券 45141( 24577)
松井証券 18902( 18902)
楽天証券 20389( 13739)
バークレイズ証券 9573( 9573)
三菱UFJeスマート 8381( 5429)
日産証券 3627( 3627)
ゴールドマン証券 2861( 2861)
マネックス証券 2519( 2519)
インタラクティブ証券 2252( 2252)
ビーオブエー証券 1838( 1838)
広田証券 1406( 1406)
JPモルガン証券 1110( 1110)
フィリップ証券 1100( 1100)
野村証券 761( 761)
安藤証券 696( 696)
モルガンMUFG証券 588( 588)
みずほ証券 471( 471)
豊証券 461( 461)
大和証券 436( 0)
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 15997( 15997)
ソシエテジェネラル証券 11516( 11016)
SBI証券 5778( 3258)
インタラクティブ証券 1852( 1852)
松井証券 861( 861)
楽天証券 1645( 735)
三菱UFJeスマート 726( 630)
フィリップ証券 269( 269)
マネックス証券 242( 242)
日産証券 169( 169)
ドイツ証券 109( 109)
ゴールドマン証券 1279( 29)
光世証券 20( 20)
立花証券 20( 20)
バークレイズ証券 5( 5)
BNPパリバ証券 5004( 4)
JPモルガン証券 5253( 3)
UBS証券 2( 2)
共和証券 1( 1)
野村証券 1000( 0)
モルガンMUFG証券 1000( 0)
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 89( 89)
ABNクリアリン証券 87( 87)
SBI証券 141( 71)
楽天証券 62( 28)
三菱UFJeスマート 49( 25)
フィリップ証券 25( 25)
マネックス証券 21( 21)
松井証券 10( 10)
JPモルガン証券 3( 3)
光世証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース