「TOPIX先物」手口情報（11日夜間） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、12月限7819枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月11日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の7819枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 7819( 4653)
ABNクリアリン証券 2981( 2981)
ゴールドマン証券 4116( 2950)
HSBC証券 2285( 2285)
JPモルガン証券 2206( 2206)
バークレイズ証券 1621( 1621)
日産証券 1396( 1396)
UBS証券 830( 830)
モルガンMUFG証券 609( 609)
ビーオブエー証券 376( 376)
三菱UFJ証券 300( 300)
インタラクティブ証券 222( 222)
BNPパリバ証券 179( 179)
サスケハナ・ホンコン 144( 144)
SBI証券 62( 62)
みずほ証券 42( 42)
野村証券 42( 42)
広田証券 25( 25)
シティグループ証券 21( 21)
SMBC日興証券 17( 17)
松井証券 17( 17)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 7340( 7340)
ソシエテジェネラル証券 4482( 4482)
ゴールドマン証券 6155( 3913)
JPモルガン証券 3018( 3018)
バークレイズ証券 2687( 2687)
HSBC証券 2241( 2241)
モルガンMUFG証券 1512( 1512)
日産証券 1445( 1445)
ビーオブエー証券 885( 885)
UBS証券 872( 872)
三菱UFJ証券 300( 300)
BNPパリバ証券 228( 228)
インタラクティブ証券 218( 218)
サスケハナ・ホンコン 141( 141)
シティグループ証券 303( 85)
野村証券 51( 51)
みずほ証券 44( 44)
ドイツ証券 36( 36)
光世証券 26( 26)
松井証券 21( 21)
SBI証券 2( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
