「TOPIX先物」手口情報（11日日中） 野村証券取引高トップ、12月限6281枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月11日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップは野村証券の6281枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
野村証券 6281( 4203)
ゴールドマン証券 10535( 3974)
ソシエテジェネラル証券 4681( 3970)
ABNクリアリン証券 3904( 3476)
JPモルガン証券 5814( 2614)
バークレイズ証券 2525( 2525)
モルガンMUFG証券 2854( 1944)
SBI証券 1939( 1727)
UBS証券 1964( 1414)
BNPパリバ証券 1125( 1125)
三菱UFJ証券 2720( 720)
日産証券 610( 610)
シティグループ証券 459( 459)
ビーオブエー証券 885( 405)
大和証券 575( 331)
みずほ証券 3046( 272)
SMBC日興証券 674( 238)
広田証券 102( 102)
HSBC証券 82( 82)
三菱UFJeスマート 84( 76)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 23212( 22586)
ソシエテジェネラル証券 19028( 18417)
バークレイズ証券 9760( 9760)
JPモルガン証券 9745( 8039)
ゴールドマン証券 13421( 5687)
野村証券 8882( 5487)
モルガンMUFG証券 4634( 4574)
BNPパリバ証券 3958( 2355)
ビーオブエー証券 2314( 2314)
SBI証券 1890( 1876)
サスケハナ・ホンコン 1693( 1693)
UBS証券 1074( 1074)
日産証券 901( 901)
みずほ証券 971( 851)
三菱UFJ証券 834( 834)
シティグループ証券 1010( 762)
大和証券 752( 700)
ドイツ証券 282( 282)
広田証券 266( 266)
SMBC日興証券 455( 192)
三菱UFJeスマート 2( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース