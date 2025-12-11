「日経225先物」手口情報（11日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限8195枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月11日の日経225先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の8195枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 8195( 7415)
ソシエテジェネラル証券 5719( 4669)
モルガンMUFG証券 3045( 3045)
バークレイズ証券 1292( 1287)
ゴールドマン証券 1247( 1247)
UBS証券 543( 543)
日産証券 540( 540)
SBI証券 692( 454)
BNPパリバ証券 295( 290)
JPモルガン証券 288( 288)
サスケハナ・ホンコン 263( 263)
野村証券 253( 253)
ビーオブエー証券 205( 205)
松井証券 188( 188)
三菱UFJeスマート 181( 171)
楽天証券 229( 137)
HSBC証券 401( 101)
インタラクティブ証券 72( 72)
山和証券 60( 60)
広田証券 51( 51)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 9012( 8262)
モルガンMUFG証券 3079( 3079)
ソシエテジェネラル証券 4024( 2974)
ゴールドマン証券 2037( 1479)
バークレイズ証券 1155( 1155)
日産証券 750( 750)
UBS証券 649( 649)
JPモルガン証券 496( 476)
ビーオブエー証券 385( 385)
松井証券 327( 327)
野村証券 277( 277)
サスケハナ・ホンコン 269( 269)
SBI証券 402( 256)
楽天証券 390( 242)
BNPパリバ証券 213( 213)
三菱UFJeスマート 134( 132)
HSBC証券 412( 112)
ドイツ証券 67( 67)
シティグループ証券 178( 58)
インタラクティブ証券 56( 56)
みずほ証券 1098( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース