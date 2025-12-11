　日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月11日の日経225先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の8195枚だった。


◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　8195(　　7415)
ソシエテジェネラル証券　　　　5719(　　4669)
モルガンMUFG証券　　　　　　　3045(　　3045)
バークレイズ証券　　　　　　　1292(　　1287)
ゴールドマン証券　　　　　　　1247(　　1247)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 543(　　 543)
日産証券　　　　　　　　　　　 540(　　 540)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 692(　　 454)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 295(　　 290)
JPモルガン証券　　　　　　　　 288(　　 288)
サスケハナ・ホンコン　　　　　 263(　　 263)
野村証券　　　　　　　　　　　 253(　　 253)
ビーオブエー証券　　　　　　　 205(　　 205)
松井証券　　　　　　　　　　　 188(　　 188)
三菱UFJeスマート　　　　　　　 181(　　 171)
楽天証券　　　　　　　　　　　 229(　　 137)
HSBC証券　　　　　　　　　　　 401(　　 101)
インタラクティブ証券　　　　　　72(　　　72)
山和証券　　　　　　　　　　　　60(　　　60)
広田証券　　　　　　　　　　　　51(　　　51)


◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　9012(　　8262)
モルガンMUFG証券　　　　　　　3079(　　3079)
ソシエテジェネラル証券　　　　4024(　　2974)
ゴールドマン証券　　　　　　　2037(　　1479)
バークレイズ証券　　　　　　　1155(　　1155)
日産証券　　　　　　　　　　　 750(　　 750)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 649(　　 649)
JPモルガン証券　　　　　　　　 496(　　 476)
ビーオブエー証券　　　　　　　 385(　　 385)
松井証券　　　　　　　　　　　 327(　　 327)
野村証券　　　　　　　　　　　 277(　　 277)
サスケハナ・ホンコン　　　　　 269(　　 269)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 402(　　 256)
楽天証券　　　　　　　　　　　 390(　　 242)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 213(　　 213)
三菱UFJeスマート　　　　　　　 134(　　 132)
HSBC証券　　　　　　　　　　　 412(　　 112)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　67(　　　67)
シティグループ証券　　　　　　 178(　　　58)
インタラクティブ証券　　　　　　56(　　　56)
みずほ証券　　　　　　　　　　1098(　　　 0)


※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース