「日経225先物」手口情報（11日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限8224枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月11日の日経225先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の8224枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 8224( 6288)
ソシエテジェネラル証券 4454( 3685)
UBS証券 1718( 1579)
ゴールドマン証券 2886( 1410)
バークレイズ証券 1310( 1278)
モルガンMUFG証券 1400( 1200)
野村証券 1039( 1039)
日産証券 1295( 921)
ビーオブエー証券 1221( 713)
SBI証券 1291( 622)
みずほ証券 3458( 562)
JPモルガン証券 1728( 476)
BNPパリバ証券 1063( 450)
三菱UFJeスマート 402( 384)
大和証券 1339( 379)
松井証券 341( 341)
楽天証券 296( 258)
三菱UFJ証券 866( 240)
シティグループ証券 474( 183)
インタラクティブ証券 154( 154)
SMBC日興証券 209( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 19236( 17658)
ソシエテジェネラル証券 10593( 9183)
ゴールドマン証券 4678( 2574)
サスケハナ・ホンコン 2366( 2366)
バークレイズ証券 3003( 2286)
モルガンMUFG証券 2536( 1979)
UBS証券 2058( 1944)
野村証券 2971( 1644)
日産証券 2056( 1399)
JPモルガン証券 3101( 1235)
ビーオブエー証券 1990( 1143)
BNPパリバ証券 2136( 805)
みずほ証券 1938( 734)
SBI証券 1001( 705)
楽天証券 880( 660)
大和証券 683( 634)
松井証券 527( 527)
三菱UFJeスマート 452( 440)
三菱UFJ証券 452( 382)
インタラクティブ証券 333( 333)
SMBC日興証券 12( 0)
ドイツ証券 9( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
