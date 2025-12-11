モデル・emma、12年所属のスタダ退所＆独立「これまでの経験はすべて大切な宝物」 『ViVi』専属＆『A-Studio』9代目MCアシスタントなど活動
モデルでアパレルブランドのディレクターとしても活動するemma（31）が11日、自身のインスタグラムを更新。所属していたスターダストプロモーションを退所し、独立することを発表した。
【写真】シンプルなキャミ姿で”ふたごコーデ”を披露する小松菜奈&emma（2021年当時）
投稿で「いつも応援してくださっている皆さまへ」と題し、「私ごとではありますが、この度12年間お世話になった株式会社スターダストプロモーションとの専属契約を終了し、退所することをご報告いたします」と報告した。
これまでの活動を振り返り、「18歳で上京したばかりの右も左もわからない私をスカウトしてくださり、これまで、たくさんの学びと愛を頂きました。今もこうしてモデルの仕事を続けてこられてるのも事務所や関係者の皆様のおかげです。これまでの経験はすべて大切な宝物であり、心から感謝しております」と伝えた。
「そして、いつも温かく応援してくださる team emma の皆さまへ。これからもお仕事は続けていきますので、今後とも変わらず見守っていただけたら嬉しいです いつもたくさんの愛をありがとう」とファンへの感謝もつづった。
続けて「今後の自分の人生を深く考え、より自分らしく私なりのやり方で前へ進んでいきたいと思います。最近とても寒いので、お身体ご自愛ください。これからもよろしくお願いいたします」と締めくくった。
emmaは1994年4月1日生まれ、北海道出身。2012年、雑誌の表紙を飾りプロモデルとしてデビュー。『ViVi』（講談社）専属モデルを務めたほか、ファッションショーや、テレビ、イベントなどで活躍。『A-Studio』（TBS系）9代目MCアシスタントも務めた。2020年には、ドラマと映画『妖怪人間ベラ』にて初のヒロイン役として出演し、2021年からは2年連続でSPACE SHOWER MUSIC AWARDSのメインMCを務めた。現在はアパレルブランド・ER（イーアール）を立ち上げ、ディレクターとしても活動する。
【写真】シンプルなキャミ姿で”ふたごコーデ”を披露する小松菜奈&emma（2021年当時）
投稿で「いつも応援してくださっている皆さまへ」と題し、「私ごとではありますが、この度12年間お世話になった株式会社スターダストプロモーションとの専属契約を終了し、退所することをご報告いたします」と報告した。
「そして、いつも温かく応援してくださる team emma の皆さまへ。これからもお仕事は続けていきますので、今後とも変わらず見守っていただけたら嬉しいです いつもたくさんの愛をありがとう」とファンへの感謝もつづった。
続けて「今後の自分の人生を深く考え、より自分らしく私なりのやり方で前へ進んでいきたいと思います。最近とても寒いので、お身体ご自愛ください。これからもよろしくお願いいたします」と締めくくった。
emmaは1994年4月1日生まれ、北海道出身。2012年、雑誌の表紙を飾りプロモデルとしてデビュー。『ViVi』（講談社）専属モデルを務めたほか、ファッションショーや、テレビ、イベントなどで活躍。『A-Studio』（TBS系）9代目MCアシスタントも務めた。2020年には、ドラマと映画『妖怪人間ベラ』にて初のヒロイン役として出演し、2021年からは2年連続でSPACE SHOWER MUSIC AWARDSのメインMCを務めた。現在はアパレルブランド・ER（イーアール）を立ち上げ、ディレクターとしても活動する。