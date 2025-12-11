国立競技場開催『Music Bank Global Festival』Hulu配信決定 Stray Kids、TXT、RIIZE、&TEAMら出演
13日、14日の2日間にわたって、東京・国立競技場で開催される、KBS年末恒例の音楽祭『2025 Music Bank Global Festival in JAPAN』が、30日の韓国での放送と同時にHuluで独占配信されることが11日、発表された。
【写真】盾を抱えて笑顔！第67回日本レコード大賞表彰式に出席した&TEAM
同イベントは、全世界142ヶ国で放送され、25年以上にわたり愛され続けているKBS人気音楽番組『Music Bank』の年末スペシャル。世界中で話題のK-POPトップアーティスト約20組が出演する。国立競技場での開催は、K-POPおよび合同コンサートとしては史上初となる。
出演するのは、世界初となる通算8回目の「ビルボード 200」で1 位という歴史的快挙を達成し、名実ともにトップアーティストとしての地位を確立するStray Kidsや、独創的な世界観でファンを魅了し今年発売のアルバムで初日にミリオンセラーを記録したTOMORROW X TOGETHER、K-POP男性グループとして最速での東京ドーム公演が2026年に決定しているRIIZEら、2025年に大きな活躍を見せたアーティストたち。
さらに、Huluで配信中のオーディション番組『&AUDITION -The Howling-』から誕生した&TEAM、プレデビューリアリティ番組『NCT Universe : LASTART』から羽ばたいたNCT WISH、オーディションプロジェクト『Nizi Project』から選び抜かれたNiziU、『Nizi Project Season 2』から誕生したNEXZのほか、ATEEZ、ITZY、ENHYPEN、BOYNEXTDOOR、ILLIT、Hearts2Hearts、U-KNOW（TVXQ!）、IVE、NCT WISH、NEXZ、CORTISなど、多ジャンル・多世代にわたる豪華な顔ぶれがそろう。
MCは、チャン・ウォニョン（IVE）と俳優のイ・ジュニョンが務める。
【写真】盾を抱えて笑顔！第67回日本レコード大賞表彰式に出席した&TEAM
同イベントは、全世界142ヶ国で放送され、25年以上にわたり愛され続けているKBS人気音楽番組『Music Bank』の年末スペシャル。世界中で話題のK-POPトップアーティスト約20組が出演する。国立競技場での開催は、K-POPおよび合同コンサートとしては史上初となる。
さらに、Huluで配信中のオーディション番組『&AUDITION -The Howling-』から誕生した&TEAM、プレデビューリアリティ番組『NCT Universe : LASTART』から羽ばたいたNCT WISH、オーディションプロジェクト『Nizi Project』から選び抜かれたNiziU、『Nizi Project Season 2』から誕生したNEXZのほか、ATEEZ、ITZY、ENHYPEN、BOYNEXTDOOR、ILLIT、Hearts2Hearts、U-KNOW（TVXQ!）、IVE、NCT WISH、NEXZ、CORTISなど、多ジャンル・多世代にわたる豪華な顔ぶれがそろう。
MCは、チャン・ウォニョン（IVE）と俳優のイ・ジュニョンが務める。