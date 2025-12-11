弱視の娘が、メガネをめぐって保育園のお友達とトラブルになってしまい…【作者に聞く】
福岡在住のチャチャモ シトロンさん(chachamo_citron)は、4歳になったばかりの一人娘・ゆずぴーの子育てに日々奮闘中。心優しいゆずぴーの天使っぷりや、1歳頃に診断された「弱視」に関するエピソードを漫画で描いて人気を集めている。
ウォーカープラスで連載中のコミックエッセイ『メガネっ子ゆずぴーの日常』は、Instagramでアップされていた弱視のエピソードを加筆・修正して新しく描いていく。ある日、ゆずぴーの目に現れた小さな異変。そこから「弱視」と診断されてメガネでの矯正・治療が始まるが、それまでと変わらず元気いっぱいに日々を過ごすゆずぴーとチャチャモ家の日常をお届けする。今回は、保育園のお友達がゆずぴーのメガネに興味を持ったことで起きた小さなトラブルについてのエピソードを紹介。
■いつの間にかゆずぴーの一部になっていた相棒のメガネ
今回のエピソードでは、お友達にメガネを褒められて喜んでいるゆずぴーが描かれている。実際、メガネをかけている子に対する反応はどのようなものが多いのだろうか？
「子ども同士では普段、今回のエピソードに描いたような『カッコいい！』という言葉をかけられるよりも、メガネをかけていること自体を特に気にしていない子が圧倒的に多いです。たまに『どうしてメガネしてるの？』と純粋な疑問を持つ子がいる、という程度でした。一方で親御さん同士では、『おしゃれなメガネね〜』『似合ってるね』と温かい声をかけてくださる方が多かった印象です」
お友達に「(メガネを)かして！」と言われて、ゆずぴーは「大事なものだから」と断る。最初はメガネをかけるのにも苦労していたのに、この頃にはもうゆずぴーにとってメガネが「あって当たり前」の存在になっていたのだろう。
「気づけば、ゆずぴーにとってメガネは “大切な相棒”のような存在になっていました。朝起きた瞬間やお風呂上がりなど、真っ先にメガネを探して自分からかけようとするようになったり、レンズが汚れると『拭いてくだしゃ〜い』と教えてくれたりと、生活の中に自然とメガネが溶け込んでいきました」
チャチャモさんがお迎えに行くと、元気がないゆずぴー。チャチャモさんもすぐに異変に気づくが、まさかメガネに関することだとは思わなかったのではないだろうか。
「お迎えの際に元気がなかったので、最初は 『お腹が空いた？眠い？』 といった体調面を疑いました。ところが『ごめんなちゃい』と泣き出したため、すぐに “ほかの出来事があったのだな” と感じましたね。この時は、まさかメガネに関することだとは全く思っていませんでした」
ゆずぴーにとってメガネがとても大切な存在になっていることが感じられた今回のエピソード。チャチャモ家が「弱視」と向き合っていく様子をハートフルに描くチャチャモ シトロンさんの漫画を、今後もお楽しみに！
