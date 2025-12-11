珠城りょう、艶やか和装で舞台『忠臣蔵』の会見に登場 臨場感ある立ち回りの見どころ力説「作品の中に入り込んで」
俳優の珠城りょうが11日、東京・浜町の明治座で行われた舞台『忠臣蔵』の取材会に参加した。
【集合写真】圧巻！色とりどりの衣装で登場した上川隆也＆藤原紀香ら
『忠臣蔵』は、元禄時代（1702年）に実際に起こった仇討ちを題材に歌舞伎などで取り上げられて以来、何度もドラマ化、映画化、舞台化されてきた屈指の名作。主演の大石内蔵助役に上川隆也、大石の妻・りく役に藤原紀香、そして、吉良上野介役には高橋克典といった映像や舞台で主役級の3人が顔をそろえ、新たな『忠臣蔵』の世界観を表現し、不変不朽の名作に光を当てる。演出は堤幸彦氏が担当する。
珠城は、阿久里瑤泉院役／おかる役で出演する。艶やかな和装の役衣装で登場した珠城は「今回、討ち入りの場面がとてつもないエネルギーと臨場感で皆さんが演じていらっしゃる。客観的に観ているときに胸を打たれる瞬間がたくさんあります。役者として立ち回りは見るのもやるのも大好き。とても近い距離で演じていらっしゃるのを皆さんにご覧いただけると思います。自分が赤穂浪士となって一緒に討ち入りするなら、どういう感じ立ち回るのか、作品の中に入り込んでご覧いただけたら楽しんでいただけると思います」と呼びかけていた。
さらに、立石俊樹（浅野内匠頭役／小林平八郎役）、藤岡真威人（堀部安兵衛役）、崎山つばさ（不破数右衛門役）、岐洲匠（片岡源五右衛門役）、石川凌雅（大高源吾役）、近藤頌利（清水一学役）、藤林泰也（大石主税役）、唐木俊輔（矢頭右衛門七役）、財木琢磨（寺坂吉右衛門役）、松田賢二（原惣右衛門役）、徳重聡（色部又四郎役）、珠城りょう（阿久里瑤泉院役／おかる役）といった個性豊かなキャストが出演する。
舞台『忠臣蔵』は、あす12日から明治座で。2026年1月から名古屋、高知、富山、大阪、新潟（長岡）全国6ヶ所で上演される。
