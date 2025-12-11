Ãæ¹ñ½é¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÀìÍÑ±ÒÀ±¤¬¥é¥¤¥ó¥ª¥Õ
Âçµ¬ÌÏ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ÜÀß¤Î»Ü¹©´Æ»ë¤ËÆÃ²½¤µ¤ì¤¿Ãæ¹ñ½é¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÀìÍÑ±ÒÀ±¡ÖÅÅ·ú1¹æ¡×¤¬12·î10Æü¡¢¥é¥¤¥ó¥ª¥Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Î½ÅÍ×¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÉÊ¼Á¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼ç¤Ë·úÀß¸½¾ì¤ä¼þÊÕ¤Î¹â»³¡¦¶®Ã«¤ËÂçÎÌ¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°ÁõÃÖ¤òÀßÃÖ¤·¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºî¶È¤ÎÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°ÀºÅÙ¤â¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÅÅ·ú1¹æ¡×¤Ï±§Ãè¤«¤é¥ß¥êµé¤ÎÀºÅÙ¤Ç¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½ÅÍ×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î·úÀß¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅÅ·ú1¹æ¡×¤Î·Á¾õ¤ÏÊ¿ÈÄ¾õ¤Ç¡¢³°¼þ¤Î¹õ¤¤ÉôÊ¬¤Ï±ÒÀ±¤ËÅÅÎÏ¤ò¶¡µë¤¹¤ë¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£ÆÃ¼ìÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏ¾å¤ÎÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¤Ç»È¤ï¤ì¤ëÄÌ¾ï¤Î¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤è¤ê¤â¸÷ÅÅÊÑ´¹¸úÎ¨¤¬50%°Ê¾å¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Â¾¤Î¸÷³Ø¥ê¥â¡¼¥È¥»¥ó¥·¥ó¥°±ÒÀ±¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¥ì¡¼¥À¡¼¥ê¥â¡¼¥È¥»¥ó¥·¥ó¥°±ÒÀ±¤Ç¤¢¤ë¡ÖÅÅ·ú1¹æ¡×¤ÏÁ´Å·¸õ·¿´ÑÂ¬¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢±À¤ä±«¤òÆ©²á¤·¤Æ´ÑÂ¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ¾å¤Î»³¤ä¹©»ö»ÜÀß¤Ë1¥ß¥êÄøÅÙ¤ÎÊÑ²½¤¬µ¯¤¤Æ¤â¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¼±ÊÌ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÅÅ·ú1¹æ¡×¤«¤éÃÏ¾å¤ËÁ÷¿®¤µ¤ì¤ë¹âÀºÅÙ±ÇÁü¤Ï¡¢½ÅÍ×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î»Ü¹©¸½¾ì¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Î¤Û¤«¡¢ÃÏ¿Ì¤äÅÚº½Êø¤ì¤Ê¤É¼«Á³ºÒ³²¤ÎÁá´ü·Ù²ü¤äµß±ç¤Ë¤â¹¤¯±þÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë