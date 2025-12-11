近藤真彦＆浜田雅功、貴重なデュエット披露 近藤の名曲大熱唱 大阪・創業56年のキャバレーで
歌手・俳優の近藤真彦が13日放送のMBSテレビ『ごぶごぶ』（後1：54〜 ※関西ローカル）に出演。ダウンタウン・浜田雅功とデュエットを披露する。
【動画】貴重なデュエット！名曲を熱唱する浜田雅功＆近藤真彦
浜田と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は前回に引き続き、ドラマ『3年B組金八先生』でのデビューから瞬く間にトップアイドルへと駆け上がり、カリスマ性と圧倒的な存在感で日本中を熱狂させたエンターテインメント界のレジェンド・近藤真彦。
昭和で数えると今年が100年目というのにちなんで、昭和のテレビを席巻した“お笑い界のスター・浜ちゃん”と“アイドル界のスター・マッチ”が大阪を舞台に「昭和レトロスポット」を巡る特別企画。題して、「2025年は昭和100年！浜ちゃん＆マッチもタイムスリップで対決!?“大阪昭和レトロ”スポット巡り」を届ける。
昭和レトロスポットを巡りながら、“昭和な恥罰ゲーム”をかけて「浜田VS近藤」“昭和レトロ3番勝負”を行う。問屋が立ち並ぶ松屋町にある創業70年以上の駄菓子問屋では“カタヌキ対決”を実施。続いて、「スーパーボールすくい」。そして、昭和44年創業のキャバレーで、「昭和名曲イントロクイズ」に臨む。果たして対決の行方は。
ラストには、近藤の名曲「ギンギラギンにさりげなく」を2人で大熱唱する。
