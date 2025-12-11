『ヒロアカ』ついに最終回！デクたちの卒業式と後日譚が描かれる 先行場面カット公開
テレビアニメ『僕のヒーローアカデミア』（通称“ヒロアカ”）シリーズが、13日放送の『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』（読売テレビ・日本テレビ系 毎週土曜 後5：30）最終第11話（通算170話）「僕のヒーローアカデミア」をもって、9年8ヶ月の歴史に幕を下ろす。これに先立ち、第11話のあらすじ、先行場面カット、30秒予告編が11日、公開された。
【場面カット】ついに最終回！どこか大人びた表情のデク
本作は、『週刊少年ジャンプ』（集英社）にて2014年から24年の10年間にわたり連載された、堀越耕平氏による大人気コミックが原作。“個性”と呼ばれる超常能力を持つ人々の存在が当たり前の世界を舞台に、主人公・緑谷出久（通称・デク）が、社会を守り、“個性”を悪用する犯罪者“敵〈ヴィラン〉”に立ち向かう“ヒーロー”になるため、ヒーロー育成の名門・雄英高校で仲間たちと共に成長する物語を描くヒーローアクション。16年の第1期を皮切りに第7期まで放送されており、“FINAL SEASON”は通算8期目の最終章となる。
第10話(通算169話)「笑顔が好きな女の子」では、敵＜ヴィラン＞との戦いから社会が復興を目指し前向きになっていく中、麗日お茶子が真正面から向き合い、そして自身の命をもってお茶子を救ったトガヒミコへの想いと、内に抱える傷みを、緑谷出久“デク”とクラスメイトたちが一緒に受け止める感動的な姿が描かれた。そしてこの最終回では、デクたちの卒業までの日々、卒業式、そしてその後日譚がつづられていく。
デクがオール・フォー・ワンを打ち破り、その姿から、人々に「何かせずにはいられない」そんな気持ちをもたらしたあの日から8年…。これは僕たちが最高のヒーローになった物語。そして…。果たして、どんな結末を迎えるのか。
