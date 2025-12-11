news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「スプレー缶爆発 窓吹き飛ぶ ファンヒーター近くに…」についてお伝えします。

◇ ◇ ◇

割れた窓ガラスから飛び出したブラインド。窓の枠も変形しています。

「建物から5m以上離れた国道脇にも、ガラスの破片が飛び散っています」

10日夜、熊本県の1階に店舗が入るアパートでスプレー缶が爆発する事故が発生。

窓ガラス6枚が吹き飛びました。

これは別の部屋の住人が撮影した写真。

靴などが散乱した室内。地震かと思うくらい揺れ、衝撃でタンスが倒れたといいます。

この爆発で、男女が手に軽いやけどをしました。

当時、部屋では石油ファンヒーターを使用。およそ1メートル離れた床に、殺虫剤のスプレー缶が置かれていたといいます。

警察は、熱せられたスプレー缶が爆発したとみています。

これは、その危険性がわかる再現映像。

ファンヒーターの前に置かれたスプレー缶。すると…

「バン」（スプレー缶が破裂する様子）

スプレー缶には可燃性ガスが使用されていることが多く、過熱されると内部に圧力がかかり破裂。

ガスに引火する危険性が高いため、ファンヒーターの近くでスプレー缶は使用しないよう注意を呼びかけています。