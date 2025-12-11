ニコラモデル・青山姫乃×白水ひより×星名ハルハ、放課後の青春を描く「かけがえのない思い出作り」 『APINA』ブランディングムービー公開
ニコラ専属モデルの青山姫乃、白水ひより、星名ハルハが、アミューズメント施設『APINA』のブランディングムービーに出演することが11日、発表された。本編ムービーとメイキングムービーが同日公開された。
【動画】 青山姫乃・白水ひより・星名ハルハがCM撮影の合間でガチンコゲーム対決
作品では、同じ高校に通う女子高校生3人が、放課後に一緒にAPINAへ遊びに行く姿を描写。「ストレス発散アピナ」、「打ち上げアピナ」、「なんでもない日もアピナ」の3部構成で、日常の中にある“かけがえのない思い出”が切り取られている。
■「#ストレス発散アピナ」パート／青山姫乃
学校内でちょっと嫌なことがあった日…。落ち込む青山を、親友役の白水と星名がAPINAへ誘う。河川敷を自転車で駆け抜け、うっぷんを吹き飛ばしていく。
■「#打ち上げアピナ」パート／星名ハルハ
授業が終わり放課後の教室を元気よく飛び出しAPINAへ。プリ機の前で、高校生らしい可愛いポーズを連発し、思い出を刻んでいく。
■「#なんでもない日もアピナ」パート／白水ひより
夕方、教室のベランダで黄昏れる3人。「今日も行っちゃう？」の一言で即APINAへ。クレーンゲームで特大ぬいぐるみをゲットする。
出演する3人は全員、現役女子高校生。リアルな世代だからこそ、自然体の表情や反応が詰まっている。特に白水はクレーンゲームの撮影で、1テイク目で大きなぬいぐるみを獲得。クレーンがぬいぐるみを掴んだ瞬間、思わず「え！」と声をあげ、3人で大興奮する様子がそのまま映し出されている。
メイキングムービーでは仲良しな姿も垣間見られた。撮影の合間、APINAのクレーンゲームや対戦ゲームで遊ぶなど、終始ハイテンション。
「3人でお揃いのものを取りたい」という白水の提案で、人気キャラクターのぬいぐるみを求めてクレーンゲーム機を行き来するなど、普段からの仲の良さが伝わってくる。
河川敷での自転車シーンの撮影前には、白水が「自転車、乗れる？」と声をかけると、青山は「しばらく乗ってないから…」と少し不安げな表情。そんな様子に星名が「イヤだ〜！ コワい〜！ あなたたち！」と驚きつつツッコミを入れ、3人で大笑いする場面もあった。もちろん、本番の撮影ではしっかりと自転車を乗りこなす姿が収められている。
今回、ブランディングムービーと併せて、APINA店内限定で青山・白水・星名の店内放送も聴ける。また、ニコラとのコラボ企画も予定されている。ファンにとっては、アミューズメントと併せて楽しめる内容となっている。（店内放送は16日から開始予定）
