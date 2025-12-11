大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の埼玉上尾メディックスは11日（木）、年末年始をまたいで3節連続で開催するホームゲームを『BLACK WEEK』として開催することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

2025年12月28日（土）・29日（日）の群馬グリーンウイングス戦、2026年1月3日（土）・4日（日）のクインシーズ刈谷戦、そして1月10日（土）・11日（日）のアランマーレ山形戦のSVリーグ女子第10節～12節は、すべて埼玉上尾のホームである上尾市民体育館にて開催される。

3節連続でのホームゲーム開催を記念して、埼玉上尾の選手たちは黒色のサードユニフォームを着用し、その色にちなんで『BLACK WEEK』としてイベントを開催することが決まった。

そのイベントの第1弾として『BLACK WEEKはメディックスへ応援メッセージを送ろう！』と題し、Instagram・TikTok・Xにて『＃埼玉上尾メディックス』をつけて応援メッセージと各ホームゲームの写真または動画を投稿すると、当日ホームゲームDJが紹介したり、ビジョン等に投影される可能性も。さらに抽選で各大会5名には、選手全員の直筆サイン入りのサードユニフォーム着用集合写真ポストカードがプレゼントされる。

そして第2弾は『来場者アンケート回答者特典』とし、BLACK WEEK限定ステッカーが先着100名にプレゼントされる。試合当日に場内外に掲示されるアンケートのQRコードを読み込むか、大型ビジョンに投影されるQRコードを読み込んで回答し、当日1階受付にてアンケート終了時の画面をスタッフに見せることでゲットできるが、受け取りは試合終了後から1時間後までとなっているため注意が必要だ。

その他にも『BLACK WEEK抽選会』や『BLACK WEEK限定フード販売』など、この期間でしか体験できない様々なイベントが盛り込まれている。

現在、8勝8敗で10位につける埼玉上尾。3節連続のホームゲームとなる『BLACK WEEK』で会場を盛り上げ、試合にも勝利して勝ち点を確実に重ねたいところだ。