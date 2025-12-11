総合経済対策の裏付けとなる２０２５年度補正予算案は１１日の衆院本会議で、自民党と日本維新の会に加え、野党の国民民主、公明両党も賛成して可決され、衆院を通過した。

１２日から参院予算委員会で審議が始まる。政府・与党は１６日に成立させたい考えで、１７日に会期末を迎える今国会で成立する見通しだ。

補正予算案は一般会計の歳出総額が１８兆３０３４億円で、新型コロナ禍収束後で最大となった。歳入の６割を超える１１兆６９６０億円を国債の追加発行で賄う。物価高対策として、冬場の電気・ガス代支援や子ども１人あたり２万円の給付を盛り込んだ。半導体や造船などに投資する「危機管理投資・成長投資」の関連経費も計上した。

本会議に先立つ衆院予算委員会で高市首相は「成長投資に一刻も早く手をつける。国民生活の豊かさにつながると固く信じている」と強調した。

予算委では、立憲民主、公明両党が中・低所得者への支援拡充や予算規模の縮小を求める組み替え動議を提出したが、否決された。公明は組み替え動議の提出には加わったが、「物価高対策をより早く困っている人に届けたい」（斉藤代表）とし、予算案の賛成に回った。国民民主はガソリン税の暫定税率廃止が反映されたことなどを評価して賛成した。

参院では与党が過半数割れしているが、野党の一部の賛成を得たことで、補正予算案は成立する見通しとなった。