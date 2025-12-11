²ÏËÜ·ë¡¡¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Î¥Ö¥é¥¦¥¹»ÑÈäÏª¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¸«¤Æ¤â¥«¥ï¥¤¥¤¤Í¡£Éþ¤â¥«¥ï¥¤¥¤¡×¡ÖÀ¤³¦¤ÎÊÉ¤òKOSE¡ª¡×
¡¡¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î²ÏËÜ·ë¡Ê¤æ¤¤¡¢27¡áRICOH¡Ë¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Î¥Ö¥é¥¦¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹KOSEÍÍ¤Ë¤´°§»¢¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡KOSE¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢È©¤âåºÎï¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥´¥ë¥Õ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£
¡¡Ã¸¤¤¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Î¥Ö¥é¥¦¥¹»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡ÖÍèµ¨¤â¡¢¡È KOSE¡É"¤Î¥ê¥Ü¥ó¤òÃå¤±¤ÆÌ¥¤»¤ë¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÏËÜ¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ï¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤Ç¡¢Ì¾Á°¤Î¡Ö·ë¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢»î¹ç¹ç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤â¥ê¥Ü¥ó¤ÇÈ±¤ò·ë¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á´Éô¤Ç19¿§¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç²ñÃæ¤Ï¥¦¥¨¥¢¤Ë¹ç¤ï¤»Æü¤´¤È¤Ë°ã¤¦¿§¤Î¥ê¥Ü¥ó¤òÁªÂò¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¸«¤Æ¤â¥«¥ï¥¤¥¤¤Í¡£Éþ¤â¥«¥ï¥¤¥¤¤Í¡×¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¡ÖKOSE¤Î¥ê¥Ü¥ó¤Ê¤ó¤À¤¡¡¡¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡Ö±þ±ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¹¤ë¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡ÖÀ¤³¦¤ÎÊÉ¤òKOSE¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¡¢8·î¤ÎËÌ³¤Æ»meiji¥«¥Ã¥×¤ÇÌó1Ç¯¤Ö¤ê¤Ë3¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢10·î¤Î¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Û¥ó¥À¤Ç¤âÍ¥¾¡¡£Ç¯´Ö½÷²¦¤òÁè¤¦¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï²áµîºÇ¹â¤Î3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£