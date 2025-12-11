ロッテは１１日、東京都新宿区のロッテ本社で新人選手発表会を行い、ドラフトで指名された１０選手を発表した。

ロッテ製品の「ビックリマンチョコ」にあやかって、全選手への「どんな選手になってビックリさせたいか」という問いに対し、ドラフト１位の石垣元気投手（１８）は「１７０キロ」と記入。「まだ日本人で１７０キロを投げた投手はいないので自分が投げて日本中をビックリさせたいです」と誓った。

石垣元の高３時の最速は１５８キロ。１７０キロは「５年以内には出したい」と誓い、「まだまだ身体ができていないので、しっかりと身体をつくりながら投げていったらいけるのかなと思います」と話した。

サブロー監督は新人選手全員の印象を「細いかなと思いました」と語り、キャンプインまでに「メシ、食ってほしいです。身体が大きくなるところから始まるので、とにかく食って食ってほしい」と最初の指令を下した。

石垣元は「そこそこ食べる方。ご飯は丼２杯を食べるようにしています」とすでに実践中。「カレーだったらいくらでもいける感じ。飲み物です」と豪語。現在は体重７８キロだが「（入寮までに）８０キロは維持していきたい」と増量宣言。１７０キロへの第一歩を、今から踏み出す。