今月2日、アイルランドの首都ダブリンを訪れたウクライナのゼレンスキー大統領/Charles McQuillan/Getty Images/File

（CNN）ウクライナのゼレンスキー大統領は今週、安全が確保されれば、今後60日から90日以内に選挙を実施する準備に入れると述べた。ロシアとの戦争を利用して権力にしがみついているとのトランプ米大統領の主張に対し、反論を試みた形だ。

紛争終結を求めるトランプ氏の圧力が高まる中、ゼレンスキー氏は9日、「選挙の用意はある」としつつも、安全が懸念事項だと指摘。「我が国の軍隊がミサイル攻撃を受けている中で、どうやってこれを実現できるのか。問題は、有権者らがどうやって投票するかだ」と述べた。

その上で「私は米国に対し、欧州諸国の同僚と共に選挙の安全確保に協力するよう要請している。今こそこれを公然と宣言する」と付け加えた。

ウクライナで最後に選挙が行われたのはいつか

ゼレンスキー氏は2019年4月の大統領選挙で圧勝し、1カ月後の就任式で議会を解散した。同年7月の議会選挙では、同氏の率いる政党「国民の僕（しもべ）」が過半数を獲得した。

それから3年足らずの22年2月、ロシアが本格的な侵攻を開始し、ゼレンスキー氏の支持率は急上昇。世論調査では、ウクライナ国民の90%がゼレンスキー氏を信頼していると回答した。支持率は22年の水準よりは低下しているものの、ここ数年はほぼ横ばいとなっている。

なぜウクライナでは19年以降、選挙が行われていないのか

端的な答えは「戒厳令」だ。

ウクライナは24年に大統領選挙を実施する予定だった。しかしロシアの本格的な侵攻を受け、ロシア軍の猛攻に抵抗するために戒厳令が布告された。それ以来、戒厳令は大統領令により90日ずつ延長されてきた。

ゼレンスキー氏をはじめとするウクライナの当局者らは、戦争が終結し、投票に関する国際基準が満たされれば選挙を実施すると繰り返し表明している。

今になって選挙の用意があるとゼレンスキー氏が述べる理由は

和平交渉は微妙な時期を迎えている。ゼレンスキー氏は引き続き、トランプ氏から譲歩を強く求められる状況にある。これはトランプ氏が押し進めようとする手段の一環とみられる。

ただゼレンスキー氏は圧力に屈するどころか、新たなアプローチを採用。そこには安全保障に関する保証の必要性を強調する狙いがあるようだ。またこれを利用して米国に対し、暫定停戦へのロシア側の合意を取り付けさせる意図があると思われる。

トランプ氏（とロシア）はなぜ選挙を求めるのか

ゼレンスキー氏を非合法と非難し、選挙に基づく負託に疑問を呈することは、同氏の任期の満了予定だった24年以来、ロシアが繰り出すプロパガンダの柱の一つとなっている。この言説は以前、米閣僚らの発言にも盛り込まれていた。そして今、トランプ氏はゼレンスキー氏が選挙を回避するために戦争を利用していると糾弾している。

選挙推進派はロシアの干渉の歴史を踏まえ、国際基準を満たせる時期に選挙を実施することがますます重要になると主張する。

「現在のウクライナ国家の評判と正当性が問われている。正当性がなければ、この国家は存続できないだろう。ロシアは我々の評判を破壊し、我々は破綻（はたん）国家となってしまうからだ」。選挙改革団体「オポラ市民ネットワーク」はそのような見解を示した。

しかしアナリストの中には、今選挙を実施すれば重大な政治的不安定化を引き起こすだろうと懸念する声もある。そうした混乱はロシアを利することになる。

何が問題なのか

ウクライナは依然として戒厳令下にあるが、現在は選挙に関する規制の枠組みが存在しない。ゼレンスキー氏は法改正を求めると明言するが、実務面およびロジスティクス面での課題は残るだろう。

国連によると、ウクライナ国外には590万人以上の難民がいる。国内で家を失った人々は440万人に上ると政府は発表している。有権者登録の更新と確認は膨大な作業となるだろう。

戦争は選挙インフラにも大きな打撃を与えている。ゼレンスキー氏の直近の発言前にCNNの取材に応じたウクライナ選挙管理委員会のセルヒー・ドゥボビク副委員長によれば、現在稼働しているウクライナの投票所は全体の75%に過ぎない。

100万人近くのウクライナ人が軍務に就いており、その多くは最前線に配置されている。戦闘の停止が保証されない限り、彼らがどのように投票できるのか見通せない。

ドゥボビク氏は、ウクライナで公正かつ自由な選挙を実施するための国際基準を満たすには6カ月の準備が必要だと述べた。もし選挙がそれより早く実施された場合、「すべての国際基準を完全に遵守することは不可能だ」とした。

ウクライナ国民の考えは

ゼレンスキー氏の発言後、ロイター通信がインタビューしたウクライナ国民はほぼ一致して、選挙ではなく戦争に焦点を当てるべきだと答えた。

「塹壕（ざんごう）にいる人々も何らかの形で投票しなければならない。投票箱を塹壕に届けるのだろうか？」と、ファーストネームのみを明かした61歳の年金受給者、ロマンさんは問いかけた。「まず戦争を終わらせ、それから選挙を行うべきだと思う」

書店で働く25歳のラナさんは、トランプ氏の見解は的外れだと述べた。

「国内では戒厳令が敷かれており、その間は選挙を行ってはならないと定められている」「戒厳令が解除され、勝利した後に選挙を行うことを支持する。実際そうあるべきだ」

そもそも選挙は可能なのか

実現の見通しを立てるのは難しい。ウクライナの一部は依然として占領下にある。ドローン（無人機）、巡航ミサイル、弾道ミサイルが連日都市や町を襲い、死傷者や壊滅的な被害をもたらしている。

ウクライナの首都をはじめとする主要都市では、電力・ガスインフラが標的とされているため、長期間にわたる停電が頻繁に発生している。また、ロシア軍は依然として東部の領土獲得を試みてもいる。