元モーニング娘。で女優工藤遥（26）が、ベッキーやハリセンボン、森カンナら所属の芸能事務所GATEに所属することが11日、分かった。自身のSNSなどで発表した。

工藤は「このたび、GATEに所属する運びとなりました。より一層、気を引き締め、何事にも真摯（しんし）に向き合っていきたい思っています。すてきな作品をお届けできるよう、精進して参りますので、引き続きよろしくお願い致します」と思いをつづった。同時に新ファンクラブサイトもオープンした。

工藤は2010年にハロー！プロジェクトの研修生「ハロプロエッグ」入りし、2011年9月に11歳11か月の史上最年少で10期生としてモーニング娘。に加わった。2017年末でグループを卒業すると女優業へと力を入れ、2018年には特撮ドラマ「快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー」ではルパンイエローの早見初美花役で出演。2020年の映画「のぼる小寺さん」で映画初主演も務めた。

最近も24年の日テレ系連続ドラマ「若草物語−恋する姉妹と恋せぬ私−」や25年1月のTBS系日曜劇場「御上先生」、25年7月公開映画「この夏の星を見る」など数多くの作品に出演していた。工藤は今年3月に前所属事務所を退所。そのまま芸能活動は継続していた。