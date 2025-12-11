12月10日、音楽の年末風物詩・『FNS歌謡祭 第2夜』（フジテレビ系）が放送された。12月3日の第1夜に続き、第2夜も豪華アーティストが勢ぞろい。その中でも一際注目されたのは、2025年2月に新メンバー5人を迎え8人体制となったアイドルグループ・timeleszだ。

「番組は18時半からスタートし、timeleszは19時台に彼らの楽曲『Steal The Show』を披露。メンバー全員が黒のスーツ姿で登場し、クールなナンバーを歌い上げました。その後21時台にも出演し、歌手の槇原敬之さんの楽曲『冬がはじまるよ』をカバー。1曲目とはうって変わって、カラフルなニットや、ラフなパンツスタイルの衣装で登場し、冬らしい雰囲気を演出していました」（テレビ局関係者）

新しく生まれ変わって1年が経とうとしているグループは、一糸乱れぬパフォーマンスで視聴者を虜にした。一方、ある異変に注目したファンも多かったようだ。

《あら！菊池風磨髪切ってるじゃん！》

《風磨を最後まで認識できなかった》

《風磨が判別出来なかった最初》

これまでの印象とはがらっと変わったヘアスタイルを披露した菊池風磨に驚いた人が続出。別人のような風貌に“気づかなかった”という声も上がるほどだった。

「ここ最近の菊池さんは、髪の毛を伸ばして、センター分けのスタイルが定着しつつありました。しかし、12月5日に開かれたアンバサダーを務めるプレミアムウォーター『“生”天然水』の新CM発表会に登場した菊池さんは、そこでイメチェン姿を披露。髪を少し短く切り、パーマをかけたヘアスタイルで登場したのです」（芸能プロ関係者）

イベント当日も、その“激変”は話題になった。そして今回の歌謡祭で、さらに多くのファンが仰天した。

心機一転した菊池が披露したパフォーマンスには相当な気合いが感じられたと、同関係者は指摘する。

「今回披露した『Steal The Show』は、激しいダンスをしながら歌う楽曲です。さらに、菊池さんがラップを披露するソロパートも見どころの一つ。菊池さんのラップを引き立てるように、他のメンバーが踊る構成も見どころです。グループの一体感が強調される楽曲のため、新生timeleszとしてレベルアップした印象です。菊池さんの表情にも自信が現れていましたよ」

グループの進化から目が離せない。