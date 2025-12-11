奥村頼人「負けたくない思いで毎日過ごしていきたいと思います」

ロッテは11日、都内で新入団選手発表会を行った。ドラフト3位の奥村頼人投手（横浜高）は、同1位・石垣元気投手（健大高崎高）へのライバル心をむき出しにしながら「絶対に超えていきたい存在」とプロの舞台での切磋琢磨を誓った。

ともに関東圏の高校に通い、1年生からベンチ入りする名の知れた存在だけに、意識するのは当然のことだった。奥村は「近い存在でもあり、目の前にいる存在でもあったので、ずっと目標として追いかけてきました」と明かす。今春の選抜で激突し「チームとしては勝つことができたんですけど、個人としては負けてばかりだったのですごく意識していました」と思いを隠すことはない。

U18日本代表ではともに日の丸を背負った。間近で見た最速158キロの剛腕に「スピードは自分と10キロくらい違うので……すごいです」と驚きつつ、「でもスピードだけではないところも自分の魅力。打席でのボールのキレとかは負けていない部分だと思うので」と言葉に力を込めた。

ドラフトでは1位と3位という“差”がついた。それにも「これが現状。でも受け止めて、次にプロの舞台で勝てばそれでいいので、順位の悔しさは次のプロの舞台での原動力に変えていきたい」と言い切るところが頼もしい。「ライバル意識を持って、負けたくない思いで毎日過ごしていきたいと思います」とまもなく始まるプロ生活を心待ちにした。（町田利衣 / Rie Machida）