え、値下げ早くない！？【ZARA】まだまだ使える♡「冬アウター」
おしゃれなアウターを買い足したいけれど、出費は抑えたい……。そんな大人女性におすすめしたいのが、防寒 & サマ見えが叶いそうな【ZARA（ザラ）】のアイテム。カジュアルで普段使いしやすいアノラック、上品なフェイクファーコート、これから活躍するアウターが早くもお値下げされています！
すっきり着られるショート丈のアノラック
【ZARA】「撥水加工と防風機能を備えたショート丈アノラック」\5,290（税込・セール価格）
ぷっくりとしたキルティングがアクセントになるアノラック。撥水・防風機能を備えているうえ、公式サイトによると「寒い気候に対応する断熱素材」を使用しており、真冬にも頼りになりそうです。ボリューム感がありながら、ショート丈なのですっきりと着られるかも。ジーンズと合わせてカジュアルに、フレスカートでフェミニンになど、さまざまなコーデで活躍してくれます。
着こなしの幅が広がる！ リバーシブルコート
【ZARA】「リバーシブル ダブルフェイス フェイクファーコート」\10,990（税込・セール価格）
ふわふわのフェイクファーが、華やかに冬ムードを盛り上げるロングコート。フェイクスエードとのリバーシブル仕様になっており、気分や着こなしに合わせて2通りのデザインが楽しめます。カラーは、上品見えが狙えるこちらのミンクと、クールなブラックがラインナップ。きれいめにもカジュアルにもマッチしそうです。
※すべての商品情報・画像はZARA出典です。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：Emika.M