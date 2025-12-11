え、値下げ早くない！？【ZARA】まだまだ使える♡「冬アウター」

おしゃれなアウターを買い足したいけれど、出費は抑えたい……。そんな大人女性におすすめしたいのが、防寒 & サマ見えが叶いそうな【ZARA（ザラ）】のアイテム。カジュアルで普段使いしやすいアノラック、上品なフェイクファーコート、これから活躍するアウターが早くもお値下げされています！

すっきり着られるショート丈のアノラック

【ZARA】「撥水加工と防風機能を備えたショート丈アノラック」\5,290（税込・セール価格）

ぷっくりとしたキルティングがアクセントになるアノラック。撥水・防風機能を備えているうえ、公式サイトによると「寒い気候に対応する断熱素材」を使用しており、真冬にも頼りになりそうです。ボリューム感がありながら、ショート丈なのですっきりと着られるかも。ジーンズと合わせてカジュアルに、フレスカートでフェミニンになど、さまざまなコーデで活躍してくれます。

着こなしの幅が広がる！ リバーシブルコート

【ZARA】「リバーシブル ダブルフェイス フェイクファーコート」\10,990（税込・セール価格）

ふわふわのフェイクファーが、華やかに冬ムードを盛り上げるロングコート。フェイクスエードとのリバーシブル仕様になっており、気分や着こなしに合わせて2通りのデザインが楽しめます。カラーは、上品見えが狙えるこちらのミンクと、クールなブラックがラインナップ。きれいめにもカジュアルにもマッチしそうです。

