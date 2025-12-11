絶倫の悲劇…『べらぼう』にも登場、55人以上の子に恵まれた徳川家斉の大奥は“保育園状態”だった？

NHKドラマ『べらぼう』にも登場している江戸幕府11代将軍・徳川家斉（とくがわいえなり）ですが、「実際の家斉はどのような人物だったのか」と興味を持たれた方も多いのではないでしょうか。

史実の家斉は、側室40人以上、子ども55人以上を抱える絶倫将軍として知られています。

大奥といえば色恋や権力争いの場というイメージがありますが、家斉の時代は子どもが増えすぎて、ほぼ“巨大保育園”状態だったのです。

今回は、家斉の出産ラッシュと大奥の知られざる実態に迫ります。

大奥は保育園!?

家斉が政権を握ったのは1780年代後半から1830年代までの約50年。その間、側室たちはほぼ毎年妊娠・出産を繰り返し、同時に何人もが懐妊する年も珍しくありませんでした。

その結果、大奥は乳幼児と出産期の女性で常に満員状態。御産所（出産専用の部屋）もすぐに満室になり、増築や臨時建設は日常茶飯事でした。

憧れの仕事と満員の大奥

子どもが増えれば、育児担当の女中も急増します。1人の子どもにつき30人規模の乳母や世話役が必要なこともありました。

乳母は名誉ある職として大人気で応募は殺到。結果、大奥全体の女中は1,000人以上に膨れ上がったといわれています。当時は育児こそが大奥を動かす中心であり、色恋や陰謀よりも日常の“世話”が主役でした。

出産ラッシュの影響と家斉の知恵

絶倫将軍とはいえ、財源は無限ではありません。増えすぎた子どもの養育費は幕府財政を圧迫し、一時は大奥の出費で幕府経済は火の車状態。

しかし家斉は知恵のある将軍でした。幕府直営の御用米や御用金を効率化し、側室や女中の衣装も工夫して費用を抑えたのです。

さらに、一部の子どもは諸大名に嫁養子・婿養子として送り、養育費を軽減する工夫も行ったといわれています。

家斉の大奥から見える意外な人間味

色恋や陰謀の舞台というイメージを持たれがちな大奥ですが、家斉時代はまったく違いました。ひな祭りや七五三、誕生日祝いなど、行事も子ども中心。側室や乳母、女中たちが忙しく奔走する日常は、派手なドラマとは別のほっこりする人間模様を感じさせます。

絶倫伝説だけでなく、育児に追われる大奥の奮闘ぶりを知ると、家斉という将軍の人間味がぐっと身近に感じられるのではないでしょうか。