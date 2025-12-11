33万人動員の芋フェスが三河安城駅前へ！ほっこり甘い人気店が大集合12/13・14
ほっこり甘い冬がやってくる
限定スイーツと人気店が集結
行列イベントが三河安城駅に！
冬の寒さが、名古屋でもぐっと深まる12月。そんな季節に恋しくなるほっこり甘いものといえば、やっぱり焼き芋ですよね。
東海エリアを中心に延べ33万人以上を動員してきた人気イベント「第2回芋フェス！IN三河安城」が12月13日(土)・14日(日)の2日間限定で開催！
場所は三河安城駅から徒歩3分ほどの『三河安城ツインパーク公園』。
告知ページのアクセス数は既に歴代上位に迫っているということで混雑必至です。
一日ゆっくりと楽しみたいなら、公共交通機関の利用がお勧めですね。
個性豊かな8店舗が出店！
極上の焼き芋とスイーツ勢揃い
『第2回芋フェス！IN三河安城』には、個性豊かな全8店舗が出店。
焼き芋ファンもスイーツ派も満足できるラインナップです。
じゃんけん大会を開催する店舗もあり、世代問わず気軽に楽しめるアットホームな雰囲気も嬉しいポイントです。
ここからは編集部も注目する各店のお勧め商品をご紹介します。
るいいだKitchen
熟成が生む極上の甘さ
特上の焼き芋を堪能！
芋フェス大賞・最優秀賞を受賞した「るいいだKitchen」は進化系焼き芋として話題の1年半熟成させた特上焼き芋を提供。
熟成によりデンプンが糖化し、まるでスイーツのような濃厚な甘さが楽しめるのが特徴です。
②えんむすび
予約1年待ちの味！
幻の焼き芋・蜜郎
芋フェス大賞 優秀賞(金賞)を受賞したこともある「えんむすび」は、定番にとらわれない焼き芋を提案する専門店。
中でも注目は、予約一年待ちの焼き芋「蜜郎」。
イベントで食べられるのは超貴重なので、この機会にぜひチェックしてみて！
③Joiecrep
スイーツ部門 大賞
さつまいもが主役のブリュレ
スイーツ部門 大賞の「Joiecrep」が提供するのは、さつまいものブリュレクレープ。
紫芋パウダーを練り込んだ生地に、ホイップや安納芋ソース、さつまいもペーストがたっぷり。
焼き芋をクレープとして楽しめるユニークな一品です。
④いも庵
壺焼きが引き出す深い甘み
こだわりの壺やき芋
伝統製法の専用壺でじっくり火を通す「いも庵」の壺やき芋は、ねっとり濃厚な甘みが魅力。
さらに、この壺やき芋を使った優しい甘さのスイーツも登場します。
焼き方にこだわる専門店ならではの、本物の味わいをぜひ！
⑤oimodo
焼き芋×ジェラートという
最強タッグの贅沢スイーツ
年間1万個を販売するという看板商品の「焼き芋ジェラート」は、皮ごと焼いた芋を練り込んだ贅沢仕様。
甘い焼き芋と冷たいジェラートの組み合わせはまさに至福です。
さらに静岡の「とらや&カフェ」とのコラボ商品「おいもタルト」も登場。
サクサクのタルト生地に「oimodo」の焼き芋がゴロゴロとのっています。
個包装になので、お土産にもぴったり。
⑥七色×銀平
映え確なフェス系スイーツ
レインボー綿菓子
静岡市から参加の「七色×銀平」は、パステルカラーが美しいレインボー綿菓子が人気です。
大きなサイズで写真映えも抜群。
甘い香りと華やかさで会場を盛り上げてくれそうです。
KITCHENLAB-楽-RAKU-
特別な紅はるかを味わう
金蜜芋の濃密スイーツ
入手困難な最高品質の紅はるか「金蜜芋」を使用。
そのままでも感動級の甘さですが、皮ごと練り込んだジェラートのトッピングも可能。
他では味わえない金蜜芋スイーツは必食です。
⑧わいわいや
キッズが喜ぶ屋台遊び
射的コーナーもお立ち寄り
焼き芋の食べ比べを楽しみながら、お腹のひと休みに射的コーナーも。
世代問わず、気軽にワイワイ盛り上げるブースです。
イベント名：第2回芋フェス！IN三河安城
開催場所：三河安城ツインパーク
開催期間：12/13(土)・12/14(日)
開催時間：10:00～15:30
料金：入場無料
公式サイト：https://www.imo-fes.com/