レオ・セアラがベストゴール賞を受賞

今季のJ1リーグ各賞の表彰を行うJリーグアウォーズが12月11日、横浜アリーナで開催された。

今季選ばれた月間ゴールのなかから、鹿島アントラーズのFWレオ・セアラが7月の柏レイソル戦で決めたロングシュートが最優秀ゴール賞を受賞した。

今季の最優秀ゴールは7月20日のリーグ戦第24節・鹿島対柏の一戦で生まれた。前半5分に鹿島がペナルティーサークル付近でボールを奪うと、こぼれ球を拾ったレオ・セアラが思い切ったシュートを放つ。これがGK小島亨介の頭上を超え、衝撃の35m弾がゴールネットを揺らした。

レオ・セアラは受賞を受けて、「みなさん、こんにちは」と日本語で挨拶。「まず、このような素晴らしい賞を受賞できてものすごく嬉しく思います。このゴールが決まった時に、自分の家族にとってものすごく嬉しい出来事で、子供ができたってこともわかったんですけど、ただ不幸なことが起こってしまったので。このゴールは自分たちにとっても、また自分の家族にとってもものすごく特別な賞になると思います」と家族に捧げるゴールになった。最後には再び日本語で「ありがとうございます」と締め括った。（FOOTBALL ZONE編集部）