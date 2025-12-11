『エミリー、パリへ行く』俳優が大胆カットアウトドレスで番組に ヴィクトリア・ベッカムとユニークなやりとりも
Netflixドラマ『エミリー、パリへ行く』で知られるリリー・コリンズが、カットアウトの大胆なドレスを纏い、深夜放送の人気トーク番組『ザ・トゥナイト・ショー・スターリング・ジミー・ファロン』に出演した。
【写真】リリー・コリンズの大胆カットアウトドレス姿
JusuJaredによると、『エミリー、パリへ行く』シーズン5の配信スタートを控えたリリーが、このたび『ザ・トゥナイト・ショー・スターリング・ジミー・ファロン』に出演。シースルーのカットアウト部分から素肌が覗く、フェンディのミディ丈ドレスにブーツを合わせて登場したそう。
この日の放送では、リリーのスパイスガールズへの憧憬が語られ、ポッシュスパイスとして愛されたヴィクトリア・ベッカムに影響を受けてシャープなボブヘアにしていると告白。憧れのヴィクトリアとはまだ一度も会ったことがないと語るリリーの元に、次のゲストとしてスタンバイしていたヴィクトリアが登場し、感動の対面を果たすシーンもあった。
番組の公式インスタグラムでは、リリーのルックとともに、ヴィクトリアとの2ショットをシェア。また公式X（旧ツイッター）では、スパイスガールズの「Wannabe」をノリノリでリップシンクするリリーの後ろを、ヴィクトリアが逃げるように通り過ぎ、それに気づいたリリーがカメラマンに向かって「今の彼女よね…。なんで教えてくれないの!? どうしよう。すごく恥ずかしい」と訴えるるユーモアたっぷりの映像も公開されている。
引用：『ザ・トゥナイト・ショー・スターリング・ジミー・ファロン』インスタグラム（＠fallontonightbts）
『ザ・トゥナイト・ショー・スターリング・ジミー・ファロン』X（＠FallonTonight）
