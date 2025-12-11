遊ぶとくらしの間に心地よさをデザインした、オリジナル玩具や雑貨、キャラクターグッズを企画・製造・販売する「アイアップ」から「さわって！当てて！ぷにむすび」が登場！

さわった感触だけで、おむすびの中身を当てる新感覚シリコントイです☆

アイアップ 「さわって！当てて！ぷにむすび」

価格：3,630円（税込）

発売日：2026年2月13日（金）

サイズ：約W285×D80×H200mm（PKG）

セット内容：

・おむすび：20個

・具材パーツ：合計20個（たまご2個、ウインナー2個、たらこ2個、天ぷら2個、いくら2個、ハンバーグ2個、チーズ2個、うめ2個、しらす2個、しゃけ2個）

・取扱説明書：1冊

対象年齢：4才以上

玩具・雑貨・キャラクターグッズの企画・製造・販売を手掛ける「アイアップ」から、「さわって！当てて！ぷにむすび」が登場します。

「さわって！当てて！ぷにむすび」は、おむすびの中の具材を指で触っただけで当てる、ぷにっとした触感が気持ちいい、新感覚のシリコントイです。

かわいい形状の具材が10種類そろっています。

「チーズ」「いくら」「天ぷら」「うめ」「ハンバーグ」「たまご」「たらこ」「ウインナー」「しゃけ」「しらす」が各2個ずつ。

全部当てられるようにチャレンジしていくのも醍醐味です☆

中身の具材を並べておむすび屋さんごっこや、おままごとのアイテムとしても遊べます！

セット内容は、おにぎり20個と具材20個！

見た目もかわいらしく、大人も子どもも楽しく遊べます。

誕生日やクリスマスのプレゼントにもぴったりのおもちゃです☆

遊び方1．おむすびペア当てマッチ！

1種のおむすびを選んで、それと同じ具材の入ったおむすびを触って見つけてください。

1番多くペアを見つけられた人の勝ちです。

遊び方2．おむすび神経衰弱

触感だけを頼りに、同じ具材が入ったおむすびのペアを揃えてください。

おむすびの場所も覚えなくてはならないので難易度もアップ！

1番多くペアを揃えた人の勝ちです。

神経衰弱やペアマッチで家族や友だちと楽しく遊べる、おにぎりや具材がかわいいシリコントイ！

アイアップの「さわって！当てて！ぷにむすび」は、2026年2月13日（金）より販売開始です。

