来年2月にCDデビューする女子ゴルフの菅沼菜々（25＝あいおいニッセイ同和損保）がレコーディングを済ませたことを明かした。11日に茨城・茨城GCで行われたダンロップスポーツマーケティング主催のイベント「ゼクシオ・ドリームカップ」に参加。終了後、報道陣の取材に応じ「レコーディングも終わって、めちゃめちゃアイドルソングをつくってくださったので、もう超楽しみです」と笑顔で話した。

今月1日、初のCD「君の救世主になりたくて！」を来年2月18日に徳間ジャパンからリリースすることを発表した。「ポップなアイドルソングでサビが凄くいい」と絶賛のデビュー曲は先週に、カップリング曲は9日に録音した。

「何回もやり直していいのを録ってくれて凄く良かった。時間は40分くらいかな」と満足そうに話した。

来年1月17日には自身のファンミーティングを、同月31日には臼井麗香と組んでいるアイドルユニット「ちぇるなな」のライブを開催する。また日程は未定だがCD発売イベントも行う予定だ。

“自称アイドル”としての来年の目標は「セカンドシングルをリリースすること」。菅沼は「レコード会社からオファーされてCDデビューするなんて人生でないこと。だからやれることはやろうと思う」と意気込みを口にした。

「ゼクシオ・ドリームカップ」は18年から始まった一般アマチュアが参加するオープンコンペ。今大会には48人が出場しダンロップ契約プロとのラウンドを楽しんだ。