ユニクロ、男性スタッフが着こなす“全身ユニクロコーデ8選”を紹介「コーディネートの参考に」
株式会社ユニクロが運営する「ユニクロ」が10日、公式インスタグラムを更新。「12月のユニクロスタッフ人気の着こなし MEN編」を紹介した。
【写真】「コーディネートの参考に」男性スタッフが着こなす“全身ユニクロコーデ8選”
投稿では「保存してコーディネートの参考に」と書き出し、「あなたの気になるコーデはどれ？コメントで教えてください」とコメント。ユニクロのアイテムを使ったバリエーション豊かなコーディネートを8パターン公開した。
シームレスダウンパーカーやパフテックパーカといった、一見合わせ方の難しいアイテムの着こなし例から、サングラスやショルダーバッグなどの小物を取り入れたスタイリングまで幅広く掲載。カジュアルながらも上品さを感じさせるスタイルを、商品の詳細とともにわかりやすく紹介している。
コメント欄には、「（1）の着こなしが好きです」「（7）のシンプルコーデ好き」など、おのおのの気に入った番号が続々と寄せられている。
【写真】「コーディネートの参考に」男性スタッフが着こなす“全身ユニクロコーデ8選”
投稿では「保存してコーディネートの参考に」と書き出し、「あなたの気になるコーデはどれ？コメントで教えてください」とコメント。ユニクロのアイテムを使ったバリエーション豊かなコーディネートを8パターン公開した。
シームレスダウンパーカーやパフテックパーカといった、一見合わせ方の難しいアイテムの着こなし例から、サングラスやショルダーバッグなどの小物を取り入れたスタイリングまで幅広く掲載。カジュアルながらも上品さを感じさせるスタイルを、商品の詳細とともにわかりやすく紹介している。
コメント欄には、「（1）の着こなしが好きです」「（7）のシンプルコーデ好き」など、おのおのの気に入った番号が続々と寄せられている。