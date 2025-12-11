衆議院・本会議ではさきほど、18兆3000億円規模となった今年度の補正予算案の採決がおこなわれ、与党と一部野党の賛成多数で可決しました。

補正予算案は、高市政権の経済対策の裏付けとなるもので、▼子どもへの一律2万円給付や▼冬場の電気・ガス料金の補助▼地方交付金による食料品支援のほか、▼ガソリンの暫定税率廃止などの物価高対策に8.9兆円をあてるなど、予算規模は去年より4兆円以上膨らんでいます。

さきほど衆議院本会議でおこなわれた補正予算案の採決では、自民・維新の与党のほか野党の国民民主党と公明党が賛成し、可決されました。

国民民主党はガソリンの暫定税率廃止に向けた予算が盛り込まれていることなどから、公明党は「予算案には不十分な点もたくさんある」としながらも、こども1人2万円の応援手当など党の提案が随所に反映されていると評価し、賛成を決めました。

一方、立憲民主党は「物価高対策が不十分なのに必要性のない予算が多すぎる」として反対しました。

補正予算案は参議院に送られ、政府・与党は来週17日の会期末までに成立させたい考えです。