【解説】ワーナー買収巡りネットフリックスvsパラマウント　トランプ大統領は“パラマウント寄り”なぜ?「CNN売却は不可欠」　

アメリカの動画配信大手Netflixが、映画で有名なメディア大手ワーナー・ブラザースの買収を発表する中、その買収劇に同じくメディア大手のパラマウントが参戦しました。

Netflixよりも高い買収額で待ったをかけたことになります。

フジテレビ・立石修解説委員とお伝えします。

Netflixは全世界に3億人以上の会員数を誇る配信サイトです。

日本だけでも1000万人以上の会員がいますが、そのNetflixが今回ワーナーを約11兆1700億円で買収することで合意しました。

その規模を見ると、買収が実現するとシェア30％ということで、アメリカでの有料動画配信サービスの約30％のシェアを握るともされています。

買収しようとしているワーナーといえば、古くは「風と共に去りぬ」「カサブランカ」、さらには「スーパーマン」「バットマン」「ハリー・ポッター」シリーズなどの名作を多く配給している会社で、Netflixでこういったワーナーの新作がひと足早く今後は見られるかもしれません。

――動画配信のNetflixが買収した場合、ワーナー系の映画館がなくなったり、Netflixの値段が高くなったりとするのか？

フジテレビ・立石修解説委員：

心配する声もあるんですが、アメリカでは一部の市民から、もしワーナーへの買収が実現した場合、Netflixが大きくなりすぎて競争が働かなくなると。そして値上げなどが起きて消費者のサービスの質が低下するなどと訴えて一部の市民が買収差し止めの訴訟を起こしているんですね。ただ、これに対してNetflix側は訴訟には根拠がないという形で反論しているという状態です。

そこで登場してきたのが、「ミッション：インポッシブル」などで有名なパラマウントで、約17兆円で買収すると敵対的買収に乗り出しました。

どちらが買収していくのかという中で出てきた人物がトランプ大統領です。

実は、トランプ大統領は今回のNetflixの買収に否定的です。

市場のシェアが大幅に上昇してしまうことで、独禁法に当たるんじゃないかとし、どちらかというとトランプ大統領はパラマウント寄りだといいます。

また、Netflixとパラマウントで買収する事業にも差があります。

そこで出てくるのがワーナー傘下のCNNです。

今回Netflixはワーナーを買収するんだけど、CNNはいらないと言っています。

一方でパラマウントは、CNNは買うと言っています。

そのCNNを嫌いだと公言しているのがトランプ大統領です。

――トランプ大統領はなぜCNNが嫌い？

フジテレビ・立石修解説委員：

この2者は長い因縁がありまして、10年近く前、2016年の最初の大統領選の時からトランプさんはCNNはフェイクニュースであると批判をしてきたと。特にロシア問題やトランプさんの女性問題などを厳しく追及したケイトラン・コリンズさん。人気のある有名な女性キャスターをホワイトハウスの会見場に出入り禁止にしたこともある。つい1週間ほど前にもコリンズさんを「ばかで不愉快だ」とSNSで罵倒したりしてたんですね。

そのCNNの傘下にあるワーナーの買収について、トランプ大統領は10日に「いかなる取引であってもその一部として確実に含まれるか、あるいは別途に売却されることが保証されるべきだ」と発言をしています。

CNNを不要とするNetflixに今回改めて否定的な考えを示した形です。

そうなると、トランプ大統領はパラマウント寄りなのかとみられますが、そこで気になるのがラリー・エリソンさんとデービッド・エリソンさんです。

フジテレビ・立石修解説委員：

トランプさんとこの2人近いといわれています。アメリカのウォール・ストリート・ジャーナルという新聞によりますと、お父さんのラリー・エリソンさんがNetflixのワーナー買収計画が発表された際、トランプさんに直接電話をかけまして、「もしNetflixがワーナーを買収すれば、市場の競争に悪影響が出るだろう」と伝えた。つまりトランプさんに直接電話をかける関係なんですね。今回の買収合戦に乗じるような形でトランプさんがCNNの経営陣を総とっかえしたいという思惑も見られる感じなんですよね。

――今後どうなっていくのか？

フジテレビ・立石修解説委員：

今のところ市場を見ますと、関係各社の株価に極端な動きが見られるわけじゃないんですね。今回のトランプさんの介入ですとか規制当局がどういう動きをするか。かなり複雑な買収劇です。したがって投資家も長期化するのではと見込んでいるのではないかということです。