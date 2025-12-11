約半世紀にわたり営業を続けてきた秋田市の喫茶店が、11日でその歴史に幕を下ろしました。



90歳の女性店主が長年切り盛りして多くの人に愛されてきた店。



最後の1日に密着しました



秋田市中通、細い路地にある喫茶レストラン



店名は 葡蘭馳（ブランチ）です。



1976年＝昭和51年の開店から、内装やテーブルはほとんど当時のまま。



定食やコーヒーなどを提供して約50年親しまれてきました。





店主の鎌田順子さん。昭和10年生まれの90歳です。（S10年6月22日生まれ）夫婦で店を始め、夫が亡くなってからは18年1人で切り盛りしてきました。ただ後を継ぐ人もなく、11日で店を閉めることを決断しました。鎌田順子さん「精一杯尽くしたから最後もやずす（手を抜く）ことなくちゃんと今迄通りやってやりたいなと その…だけ」記者「特別な日じゃなくて？」鎌田さん「ごく普通に、普通にやめたいと思う」閉店することをあまり話していなかったという鎌田さん。それでも噂を聞きつけた常連たちが1人、また1人と駆けつけました。「メールもらってさ」「おえっ」「それで…」「びっくりした？」「びっくフフフフでで俺昨日あれだもの見れねくて今日見たもの朝な」「いいんだって」「それであいだもの～せば来ねーわけにいかねーべせ」「でも元気だったんだべ」普段通りとは言っても、鎌田さんは感謝の言葉を伝え続けました。そして多くの注文とともに厨房に立ち続けました。客からは、閉店を惜しむ声しか聞かれませんでした。「こういうところないから秋田に。うんちょっと寂しい」記者「こちらってずっと通われてたんですか？」「高校のときに通ってたんです」「昔から何て言うか親しみがあったから、とにかく最後に呼ばれて来たんだな 会えてよかったなって ハイ」学生時代にここ葡蘭馳でアルバイトをして、それから常連になったという女性も。「年齢考えると そうだよねって、もうそろそろだよねっていうのがあるけれども、でも本当会うと変わらないのでうん、本当に残念な気持ちでいっぱいですね」「ここまで頑張ってくれればもう本当にお疲れさまという言葉をかけたい感じですね」「最後の野菜炒めはじゃあじっくり味わわなきゃいけないですね」「おいしいっっす ハハハハハ本当に感謝しかないです」店はどこか同窓会のような温かい空気に包まれていました。そして最後の客を見送った鎌田さん。鎌田さん「 50年間ありがとっほんとに」記者「お疲れさまでした」鎌田さん「みんなのお陰で」記者「お客さん見送った時どんな気持ちでした」鎌田さん「胸いっぱいになるのよ。泣いてもいられないから我慢してるってって ね。」「何十年ぶりで来た人もいるのよね、そういうことってそんなにないんでね。よほどの事でない限り、だからこれは本当に人に恵まれて人の愛情を満杯に受けたって感じ、これ程有り難い事はない。店やって本当によかったなっってだから感謝」昭和、平成、令和と長年親しまれてきた店がまた一つ、その歴史に幕を下ろしました。

